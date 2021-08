Ricardo Anaya y su sorpresiva huida de México desatan divertidos MEMES

El excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, dejó entrever que en los próximos días saldrá del país debido a que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador quiere encarcelarlo, sin embargo, el anuncio de su repentina huida generó todo tipo de reacciones y por supuesto, los memes no podían falta por lo que en redes sociales surgieron una gran cantidad de divertidos memes.

Fue a través de las redes oficiales de Ricardo Anaya donde se publicó un video en el que el político panista señaló que el mandatario tabasqueño lo trae en la mira desde hace unos meses y señaló lo quieren vincular con supuestos sobornos del entonces presidente de PEMEX, Emilio Lozoya, para comprar su voto a favor de la Reforma Energética, impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto.

No obstante, el político nacido en Naucalpan, Estado de México, aseguró que hay diversas inconsistencias en los señalamientos en su contra por lo que está dispuesto a presentar pruebas contundentes para demostrar su inocencia, sin embargo, señaló que estará fuera una temporada para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello, la posibilidad de candidatearse a la presidencia en tres años.

“Le estorbo para sus planes de sucesión el 2024, no quiere que yo sea candidato, y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, señaló en su video Ricardo Anaya, quien también señaló que contrario a lo que dice, la venganza si es el fuerte de López Obrador, “Me trae atravesado desde los debates presidenciales de 2018”, aseveró.

Ricardo Anaya también mencionó que sus videos semanales han incomodado al mandatario tabasqueño pues le molesta que señale sus “estupideces” y que haya ventilado algunos casos de corrupción que ha permitido como en los casos de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y las entregas de dinero a Pio y Marín López Obrador, hermanos del tabasqueño.

“En México se está convirtiendo en un delito pensar diferente”, señaló Anaya antes de pedirle a sus seguidores que tengan paciencia pues luego de que consiga demostrar su inocencia, continuará con su recorrido por todos los municipios del país, sin embargo, señaló que durante su estancia fuera del territorio nacional realizará encuentros y giras con migrantes que también tuvieron que dejar el país para conservar la esperanza.

“No me despido, hasta muy pronto y alégrate, ya pasaron tres años, cada vez falta menos para que se vayan estos incompetentes, lo mejor está por venir”, finalizó su video el panista.

Reaccionan con memes

El anuncio de la salida del país de Ricardo Anaya generó todo tipo de reacciones, incluso abrió un debate pues mientras algunos defendían al panista, otros señalaron que sí es culpable y que les gustaría verlo tras las rejas, sin embargo, otros internautas se tomaron el asunto con humor y generaron una gran cantidad de divertidos memes, a continuación, te presentamos los mejores: