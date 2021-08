Perrito de seguridad se viraliza por dormir en horas laborales: FOTOS

Las historias que tienen a los perritos como protagonistas son algunas de nuestras favoritas, pues estos animales se han convertido en mucho más que mascotas, para algunas personas son parte fundamental de su familia. El vínculo entre la humanidad y los perros ha motivado una serie de investigaciones en las que se demuestran los beneficios que representan para nuestra salud mental y emocional o el grado de importancia que tienen para el desarrollo de ciertas habilidades, entre otras cosas.

Una de las áreas en las que los perros también son nuestros mejores aliados es la seguridad, pues las capacidades de estos animales los han convertido en parte fundamental de las estrategias para identificar irregularidades en el equipaje, percibir algunas señales de peligro, entre otras cosas. Por ello, observar a canes acompañando a elementos de protección se ha vuelto una situación bastante común.

El perrito en cuestión parecía no tener ganas de cumplir con su jornada. Foto: Facebook @oojibalamags

Perrito somnoliento enternece las redes

Durante las últimas semanas se compartieron las imágenes de un perrito que forma parte de un cuerpo de seguridad en China, mismo que, a pesar de sus esfuerzos, no lograba mantenerse de pie a causa del sueño. El animal se encontraba en una estación del metro en compañía de su humano, un policía de vigilancia. Aunque la actitud del hombre era firme y seria, el can no parecía compartir la misma actitud.

En las imágenes, el perrito de búsqueda y seguridad se observa completamente cansado y, a pesar de estar sentado, las evidencias revelaron que se quedó dormido poco a poco. La situación se viralizó y las fotografías del momento fueron retomadas por la comunidad internauta como parte de memes, pero también como evidencia de un debate en el que se discute el maltrato animal ante situaciones como éstas.

Las imágenes fueron compartidas por un medio local. Foto: Facebook @oojibalamags

Al otro lado del mundo

La historia cobró tanta relevancia que de China llegó hasta el continente americano, lugar en el que se comenzaron a realizar una serie de publicaciones por parte de los usuarios de redes sociales, quienes confesaron compartir la misma actitud que el animal, especialmente los lunes por la mañana. Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre lo sucedido, aunque se espera que el perrito no tuviera ningún problema por tomar dicha siesta.