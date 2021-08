¡Kourtney Kardashian visita México! Junto a su novio Travis Barker, pasa unas románticas vacaciones: FOTOS

Kourtney Kardashian y su novio, el músico Travis Barker, se dieron una escapada romántica a México. Te mostramos las fotos de sus vacaciones, entre sol, arena y margaritas.

De acuerdo con E! Online, la integrante de Keeping Up With the Kardashians, de 42 años de edad, y el baterista de Blink-182, de 45, se fueron de vacaciones a Cabo San Lucas, México, durante un fin de semana. Allí disfrutaron del hermoso paisaje y se deleitaron con algunos cócteles.

Kourtney obviamente viajó a Cabo San Lucas con mucho estilo. La pareja fue vista subiendo al jet privado de Kylie Jenner, también conocido como Kylie Air, en fotos obtenidas por Daily Mail.

Travis supera el trauma de viajar en avión

Si bien esta pareja ha viajado mucho desde que se reunieron, este es su primer viaje en un avión.

De acuerdo con el medio In Touch Weekly, en 2008 Travis estuvo involucrado en un accidente aéreo casi fatal en un vuelo que se dirigía a Los Ángeles que resultó en la muerte de cuatro pasajeros. Él y su amigo Adam Goldstein, conocido como DJ AM, fueron los únicos supervivientes. Lamentablemente, DJ AM murió al año siguiente de una sobredosis de drogas.

"Cuando salté por la salida de emergencia cuando el avión explotó, tenía tanta prisa por salir del avión que salté directamente al jet, que está lleno de combustible", recordó el productor musical durante una entrevista con Joe Rogan en 2018.

En los años posteriores a su accidente, Travis decidió no volver a volar. Sin embargo, tenía la esperanza de que algún día podría hacerlo:

“Podría morir montando mi patineta. Podría tener un accidente automovilístico. Me podrían disparar. Cualquier cosa podría pasar. Podría tener un aneurisma cerebral y morir. Entonces, ¿por qué debería seguir temiendo a los aviones?", dijo Barker en entrevista para Men’s Health en mayo.

Cuando se le preguntó si volvería a volar, Travis dijo: "Tengo que ... quiero tomar la decisión de intentar superarlo".