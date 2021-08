¿Qué tiene que ver Anahí con la SEP? La razón por la que en redes hacen la comparación

La actriz, cantante y modelo Anahí Puente encabeza las tendencias este viernes, pues diversos usuarios en redes sociales compararon aquel famoso video de su receta de enfrijoladas con los protocolos sanitarios de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

"Las enfrijoladas de Anahí estaban mejor preparadas que la SEP para el regreso a clases", comentaron los internautas desde Twitter.

¿Pero de dónde viene esta referencia? Hace un año, quien interpretara a Mía Colucci en la telenovela Rebelde, rápidamente se convirtió en tendencias en redes sociales por un video donde quiso demostrar sus habilidades culinarias.

El video llamó la atención debido a que su producción de tipo MasterChef cuenta también con una gran iluminación y postproducción, además de que hay cambios de cámara y encuadres que favorecen al platillo a pesar de que éste es realmente sencillo de preparar.

Los internautas de inmediato comenzaron a reaccionar ante la receta, misma que se trataba nada más y nada menos que de unas simples enfrijoladas. La esposa de Manuel Velasco usó tortillas de nopal, les puso frijoles, y puso un poco de queso; así fue como terminó su receta en cuestión de minutos.

Este gran momento del internet provocó la creatividad de los usuarios y una ola de memes llenaron la redes en aquel entonces.

¿Cómo será el regreso a clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordaron las medidas para el regreso a clases, entre ellas será voluntario, ordenado, gradual y escalonado.

Los padres de familia, tutores o estudiantes mayores de edad deberán firmar una carta responsiva donde se indique que no presentan síntomas relacionados con el coronavirus, también será obligatorio el uso de cubrebocas obligatorio, sana distancia entre alumnos a la hora de la entrada y salida; recreo (escalonado), así como la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.

El resto de las intervenciones de la SEP para el regreso a clases presenciales:

Instalación de los Comités Participativos de Salud Escolar integrados por padres de familia y maestros.

Garantizar acceso a jabón y agua o gel en todas las escuelas, debido a que es la forma más efectiva para evitar contagios de Covid-19.

Cuidado de maestras y maestros. Quienes ya fueron vacunados.

Maximizar el uso de espacios abiertos.

Detección temprana de un caso de Covid-19.

Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.

Operación de los tres filtros de corresponsabilidad: casa, escuela y salón de clases.

En el caso de identificar a algún sospechoso de tener Covid-19, la dirección escolar deberá notificar a las autoridades educativas correspondientes para ejecutar las acciones necesarias y se les avisará a quienes hayan tenido contacto con el sospechoso de estar contagiado.

¿Qué pasará con los recreos y comidas?

El horario de asistencia podrá ser de hasta 4 horas y cada sesión o clase durará un máximo de 50 minutos, con el fin de facilitar la ventilación en el aula. Y según la Guía de orientación para la reapertura de las escuelas los estudiantes de primaria y secundaria tendrán una nueva forma de pasar los recreos, ya que serán escalonados tendrán que quedarse en el salón de clases para comer, no tendrán libre circulación en los patios, no tendrán contacto directo, no se les verá correr y abrazarse en grupos, mucho menos compartir la torta o algún otro aperitivo o bebida.

Luego de hacer la limpieza del lugar mantendrán sana distancia en el consumo y al final deberán limpiar de nueva cuenta y tirar el resto de la comida en un cesto.