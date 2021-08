Pueblos Mágicos para visitar este fin de semana cerca de la CDMX

Aunque la contingencia sanitaria por Covid-19 continúa, eso no quiere decir que debas estar encerrado en tu casa, aún hay sitios o Pueblos Mágicos a los que puedes salir, siempre buscando espacios al aire libre, con los cuidados recomendados y evitando multitudes, cerca de la Ciudad de México, a lo cuales puedes ir y regresar el mismo día.

Conocer pirámides, subir cerros y conocer un pueblo hermoso lleno de cultura son algunas de las actividades que puedes hacer en las recomendaciones que te daremos para que vayas a distraerte y no tengas que llevar una maleta enorme.

Cholula, Puebla

Aquí podrás maravillarte con sus pirámides e iglesias novohispanas, además de que los negocios de comida son tan buenos que es casi imposible que no termines satisfecho y con un buen sabor de boca. Si cuentas con auto particular, en unas dos horas estarás ahí, claro, dependiendo del tráfico; tendrás que desembolsar cerca de 350 pesos por casetas de peaje ida y vuelta.

Sus paisajes son memorables. Foto: Especial.

Taxco, Guerrero

Museos, capillas, calles y callejones empedrados es lo que te espera en este destino. constantemente tiene eventos culturales que te dejarán anonadado. También puedes encontrar joyería de plata a un muy buen precio. En 3 horas y media estarás ahí y pagarás cerca de 500 pesos de casetas.

Te sorprenderás con su belleza. Foto: Especial.

Tepoztlán, Morelos

Cómo olvidarse de la vieja y hermosa confiable. Tepoztlán está a 74 kilómetros de la capital y en hora y media estás ahí. Sólo debes pagar cerca de 300 pesos en peajes. Aquí hay un cerro para subir y como premio hay una pirámide en lo alto. Además, se come delicioso y hay muchas artesanías que comprar.

Conectarás con la naturaleza. Foto: Especial.

Para evitar contratiempos y que no tengas que tener más que el contacto necesario con otra gente, trata de comprar tu TAG para pagar casetas; una vez en los Pueblos Mágicos, pagar siempre por medios electrónicos o con tarjeta. Pero lo más importante es no olvidar lavar constantemente las manos, no quitarse el cubrebocas y seguir todas las recomendaciones locales.

msb