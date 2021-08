¿Aún no te vacunas contra el Covid-19? Reflexiones ante la tercera ola en México

El virus sigue en las calles, tan solo en la última semana me he realizado dos pruebas para diagnosticar Covid-19; afortunadamente en ambas salí positivo, pero un familiar no. Al intentar ir a uno de los kioscos de la Ciudad de México para obtener una prueba, la espera puede ser de hasta cinco horas, según varios testimonios. Recuerdo que en la primera ola, acudí a uno de estos y me tardé por lo menos dos horas, la situación ahora está peor.

Por suerte, ya hay más lugares a donde uno puede acudir a realizarse un diagnóstico, aunque con la condición de un pago. En esta tercera ola acudí a dos laboratorios distintos; el primero, que era sin cita, registraba una fila de por lo menos 20 personas; mientras que el segundo contaba con menos gente debido a una mejor organización, aun así sorprendía la concurrencia de casos sospechosos.

En todos estos lugares encontramos un factor común: la población dejó de ser el grupo de la tercera edad, ahora somos los jóvenes. Esto se debe a que los adultos de 50 años o más ya cuentan con su esquema de vacunación completo, además de que los de 18 a 30 años nos confiamos ante esta situación.

Si bien ya nos empezaron a inmunizar, falta tiempo para tener el esquema completo, además la vacuna completa su inmunidad tras por lo menos dos semanas, dependiendo de la dosis. Nos queda resistir, sé que estamos hartos de estar encerrados; si vamos a salir, debemos tomar las medidas necesarias, sobre todo el uso de cubrebocas correctamente.

Tenemos otro punto a favor, las vacunas ya llegaron a nuestro rango de edad, me sorprende la cantidad de gente que fue por su primera dosis, pero aún existen aquellos que dudan de inocularse por varias razones, ya sea que no pueden viajar a Europa o que les pondrán alguna dosis china que no tiene suficiente efectividad.

Para contrastar lo anterior, platiqué con la doctora Lauire Ann Ximénez-Fyvie, directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y fundadora de Salvemos con Ciencia:

“Estas vacunas, si bien, la razón por la que se duda de ellas no es porque haya evidencia de que son malas o que son inseguras, es porque se tiene poca información, entonces se tiene suficiente información de todas para saber que son seguras”, explica la doctora egresada de Harvard. “Se duda pues de qué tan efectivas sean, tenemos que creer lo que tienen ahí y son básicamente comunicados de las farmacéuticas, unas tienen más efectividad que otras, pero cualquier nivel de protección es mejor que tener ningún nivel de protección ”.

La también escritora del libro Un daño irreparable: la criminal gestión de la pandemia en México, comentó al final de nuestra charla lo siguiente, lo cual creo que es de suma importancia:

“Nos toca a todos, a todos, contribuir y si podemos porque yo usé cubrebocas cuando fui al súper haber salvado, yo sin saberlo contagiada, hubiera contagiado a dos personas en mi ida al súper, tal vez yo ya salvé dos vidas por haberme puesto el cubrebocas. Entonces creo que es momento de saber que todo lo que hacemos impacta mucho y que podemos salvar muchas vidas con las acciones más simples, necesitamos hacer eso y ser un pueblo solidario luchando por salir de este problema juntos”, finaliza la doctora Ximénez-Fyvie.

Al momento de que escribo este artículo, el 31 de julio de 2021, se registraron 18 mil 809 contagios en 24 horas, lo cual indica que esta tercera ola sigue en ascenso. Espero que el hecho de que los jóvenes contemos con nuestra primera dosis, no haga que nos confiemos. Queda esperar por la segunda, háganlo por el bien de su comunidad, por aquellas personas que no pudieron recibir una vacuna, pero más que nada, por sí mismos.

mgm