Demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad que llevó al suicidio a Robin Williams hace 7 años

El 11 de agosto de 2014 Robin Williams ya no se despertó. Tenía 63 años y había llegado al límite. La noche anterior optó por no seguir y decir adiós a todo por lo que pasaba.

Desde aquel trágico momento comenzaron las conjeturas sobre los porqués que le habían llevado a tomar aquella decisión .

Desde el principio se hablo de problemas económicos, drogas y alcoholismo; sin embargo, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y ha dado otra voz a Williams con un conmovedor documental que se estrenó el 1 de septiembre de 2020, El deseo de Robin, el cual explica toda la verdad sobre le final del carismático actor.

Por más de cuatro décadas, Robin Williams destacó en la industria cinematográfica, logrando varios reconocimientos por sus grandes interpretaciones en la pantalla grande. Su repentina muerte generó conmoción y millones de dudas que hasta ahora no habían sido respondidas.

De acuerdo con una investigación realizada por Dave Itzkoff, redactor de Cultura del diario The New York Times, la estrella de Hollywood recurrió al suicidio, luego de ser diagnosticado con Parkinson y sin saber que padecía otra enfermedad que si bien no tiene cura, le habría proporcionado algo de paz.

Depresión Sonriente

Aunque la esposa de Williams, Susan Schneider, confesó que su marido no se suicidó específicamente por depresión, señaló que sí la padecía.

Aún más, los médicos explicaron que Robin padecía de Demencia por cuerpos de Lewy, un raro padecimiento que se caracteriza por una combinación entre el Alzheimer y el Parkinson.

Sin embargo, el suicido del actor impactó a los medios de comunicación, a sus seguidores y aún a aquellos que no lo eran. Dado el contraste de su personalidad con un suicidio evidente.

A este fenómeno se le conoce cómo depresión sonriente, la cual ha sido cada vez más asidua debido a que parece ser indetectable. Y que la mayoría de las personas asocian la tristeza con la depresión y la felicidad con un estado de bienestar.

De acuerdo con psicólogos la felicidad o la tristeza no son factores ni síntomas que determinen a la depresión. Un depresivo puede estar sonriente y aun así tener pensamientos pesimistas.

Los síntomas de depresión se manifiestan en los cambios de apetito de la persona, pérdida de peso y sueño así como fatiga. En otros pacientes se ha encontrado baja autoestima y perdida del interés en realizar cosas que antes provocaban felicidad.

De la misma manera, los pacientes que padecen la depresión sonriente piensan que no la tienen y llegan a concluir que el mundo estaría mejor sin ellos, además de creer que la depresión es una debilidad.

Demencia con cuerpos de Lewy

La demencia con Cuerpos de Lewy ha vuelto a estar en el ojo público, primero, por la muerte del beisbolista Tom Seaver, uno de los mejores pitchers de la historia, quien tenía 74 años y padecía la enfermedad desde tiempo atrás.

Y ahora, por el lanzamiento en Estados Unidos del documental "Robin's Wish" (El deseo de Robin), el cual realta los últimos años del comediante estadounidense Robin Williams, que sufría dicha enfermedad que terminó por llevarlo al suicidio a los 63 años el 11 de agosto de 2014.

¿Qué la causa?

Se trata de una enfermedad degenerativa, el segundo tipo de demencia más común detrás del Alzheimer. Se estima que tan sólo en Estados Unidos afecta a cerca de 1.4 millones de personas.

Hasta ahora solo se puede diagnosticar de manera definitiva en post-mortem, que es cuando se pueden detectar los cuerpos de Lewy, los cuales son unos puntos oscuros en las neuronas.

Sin embargo, distintos expertos coinciden en que este tipo de demencia permanece muchas veces sin reconocerse. Incluso en personas que se sabe padecen la enfermedad, alcanzan ese diagnóstico porque puede demorar muchos años.

Según una investigación realizada en Estados Unidos, cerca del 70 por ciento de los pacientes consultaron a por lo menos tres especialistas antes de recibir el diagnóstico adecuado.

Para un tercio de quienes desarrollan esta demencia, obtener el dictamen adecuado lleva cerca de dos años.

Síntomas

Los signos y síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy pueden incluir los siguientes:

Alucinaciones visuales. Las alucinaciones pueden ser uno de los primeros síntomas y a menudo se reprimen. Pueden incluir ver forma, animales o personas que no están ahí, así como sonidos, olores o el tacto.

Trastornos de movimiento. Se pueden presentar signos de la enfermedad de Parkinson, como movimientos lentos, músculos rígidos, temblores o caminar arrastrando los pies, lo que puede provocar caídas.

Mala regulación de las funciones corporales. La presión arterial, el pulso, la sudoración y el proceso digestivo está regulados por una parte del sistema nervioso que a menudo se ve afectada por la demencia con cuerpos de Lewy.

Problemas cognitivos. Se pueden experimentar problemas de pensamiento similares a los del Alzheimer, tales como confusión, atención deficiente, problemas visuales-espaciales y pérdida de memoria.

Dificultades para dormir. se presentan trastornos de la conducta del sueño con movimientos oculares rápidos (MOR), lo cual puede hacer que quien lo padece tenga sueños vívidos mientras duerme.

Atención fluctuante: Los episodios de somnolencia, largos períodos de observación en el espacio, largas siestas durante el día o el habla desorganizada son posibles.

Depresión. También se puede presentar depresión en algún momento durante el curso de la enfermedad. Apatía y perdida de la motivación.

Actualmente no existe una cura para la demencia con cuerpos de Lewy, pero existen tratamientos para ayudar con muchos de los problemas que los pacientes experimentan con la enfermedad.

En algunos centros de EU se hace un acercamiento interdisciplinario, que incluye terapias físicas, ocupacionales, del habla, consultas con nutricionistas y trabajadores sociales.

