El Thanoscopter y las grandes referencias que esconde el capítulo 5 de Loki

Por fin la serie Loki de Disney Plus alcanzó su clímax con un capítulo casi perfecto, donde podemos ver el verdadero brillo de Tom Hiddleston y el de otros grandes actores. Además podemos notar un guiño para los verdaderos fans del Universo Marvel, al ver en escena el fantástico Thanoscopter.

En este quinto episodio, consigue concentrar varias e importantes referencias en tan solamente 50 minutos. En esta entrega hay un buen espacio para el humor, drama, la acción y por supuesto para el suspenso. A continuación te hablamos de los más importante del nuevo capítulo de la serie.

Antes de que sigas adelante con este artículo, te recordamos que este contiene spoilers, por lo que es importante que lo tomes en cuenta.

Thanoscopter y todo lo que debes saber de “Un viaje hacia el misterio”

“Un viaje hacia el misterio”, es el nombre de este quinto episodio de Loki, el cual es la antesala del final de temporada de la serie. Esta entrega es sin lugar a dudas es un gran homenaje a distintas etapas clásicas de Marvel.

Lo que debes saber es que las influencias de los guionistas Tom Kauffman y Mike Waldron son más evidentes, pues este en uno de los episodios en los que se entregan por completo a la experimentación más divertida hasta el momento.

Durante este episodio se muestra un mundo desolado donde se ve la aparición de otras variantes del Dios del engaño. Uno de ellos es Polybius, la infame recreativa de la leyenda urbana del "lavado de cerebro".

Sin embargo lo más importante de los pequeños detalles de este capítulo es la aparición del famoso Thanoscopter. Este helicóptero amarillo se puede ver en los durante los primeros diez minutos del episodio mientras Loki y su banda de Lokis caminan en el vacío.

¿Qué es y por qué está en el episodio?

Este proviene del arco cómico “The Cat And The Cosmic Cube”, donde el famoso titán violeta pilota un helicóptero amarillo en busca de tomar para el Cubo Cósmico, el que finalmente no logra obtenerlo.