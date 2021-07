¿Por qué Frida Kahlo es considerada un ícono del feminismo?

Hoy celebramos el natalicio de una de las máximas representantes de la pintura mexica a del Siglo XX. En el año de 1907 nació la famosa pintora Frida Kahlo.

En su obra, mayormente autorretratos, incorpora constantemente el uso de elementos autobiográficos, dotados de las emociones que experimentó durante los diferentes sucesos en su vida.

Nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, en la casa que fuera propiedad de sus padres desde 1904, y que hoy se conoce como la Casa Azul.

Hija de Wilhelm (Guillermo) Kahlo, de ascendencia alemana, y de la mexicana Matilde Calderón, Frida fue la tercera de cuatro hijas de dicho matrimonio.

Matilde y Adriana, fueron mayores que Frida, y Cristina, la menor de las cuatro.

A los 6 años, Frida enfermó de polio, causando que su pierna derecha quedara más corta; lo que fue motivo de burlas. Sin embargo, eso no le impidió ser una estudiante tenaz. Realizo sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria.

A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, Frida tuvo un aparatoso accidente que tuvo como consecuencias graves fracturas en varios huesos y lesiones en la espina dorsal.

Pero, ¿porqué Frida Kahlo es considerada un símbolo del feminismo?

Para el movimiento feminista, la artista es un símbolo de ejemplo y rebeldía, pues su obras dieron protagonismo a mujeres reprimidas y sometidas a los comportamientos impuestos en la época. Asimismo, aludía sin tapujos su preferencias sexuales, la liberación en su género, el tratamiento de tabúes en tomo de la menstruación, la maternidad y el aborto.

Frida también era una ferviente defensora del marxismo y de los derechos de los indígenas, los cuales eran pisoteados en los años 30, participaba activamente en política, un rol que estaba asignado casi en exclusiva del género masculino.

Su ideología revolucionaria era compatible con los de su esposo, el pintor Diego Rivera, quien admiraba en demasía la reivindicación feminista de Frida.

Ambos fueron militantes del Partido Comunista Mexicano. También consideraban que la base para la construcción del socialismo es el sentimiento amoroso en las responsabilidades y la des-cosificación de cualquier ser humano, especialmente de la mujer.

El Feminismo en el arte

Sus pinturas eran una de las mejores manifestaciones de sus ideales, pues representaban abiertamente su sexualidad, su ideología sobre la maternidad y el aborto.

Frida era una mujer libre, y así lo reflejaba en sus obras, en las daba voz a las mujeres reprimidas a las que no salían de sus casa o que no hablaban con libertad porque no era lo que correspondía a su género.

Hoy, la pintora es conocida como un símbolo del feminismo, y es reconocida mundialmente.

A 114 años de su natalicio, el legado de Frida Kahlo se mantiene como referente para profundizar el empoderamiento de la mujer en todos los escenarios de la sociedad.

Algunos datos de Frida Kahlo

Kahlo no siempre quiso dedicarse a la pintura, la artista también quería ser médico, por lo que comenzó a estudiar medicina, sin embargo, tuvo que dejar la carrera cuando sufrió el accidente que le rompió la cadera.

Mientras estaba postrada en la cama debido al accidente, surgió su curiosidad por el arte.

Frida Kahlo posee el récord por ser la autora del cuadro más costoso. Su obra Raíces se vendió en subasta por 5.6 millones de dólares.

Nunca pudo tener hijos y durante su vida tuvo tres abortos.

Era abiertamente bisexual y se le conocen romances con personajes de ambos géneros.

