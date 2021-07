Kung Fu Panda 3 es la película de Netflix más vista del fin de semana; no te la puedes perder

Comenzó julio y los estrenos no se hicieron esperar en Netflix. Muchas nuevas películas y series han llegado en esta semana, por ejemplo, La Calle del Terror, La octava noche o Dynasty Warriors. Pero, entre las que se han estrenado, hay varias que han llamado mucho la atención.

La que más ha sido reproducida en la app de streaming en estos días es Kung Fu Panda 3 que, aunque no es una película nueva, sí es un estreno en estas aplicaciones y siempre ha sido muy bien recibida por el público.

Kung Fu Panda 3 fue estrenada en 2016, pero no había podido verse en Netflix, Amazon Prime, Disney+ o alguna otra. Además, es una gran posibilidad para maratonear, porque Netflix también tiene las dos primeras entregas de esta saga.

En esta oportunidad, el malvado Kai, confinado en el reino de los espíritus desde hace 500 años, consigue arrebatarle el chi al maestro Oogway, lo que le permite regresar al mundo de los mortales. Po deberá hacer frente a dos desafíos épicos, uno de origen sobrenatural y el otro muy cerca de su hogar, con la aparición del que dice ser su padre biológico.

Las películas más vistas

Pero no sólo Kung Fu Panda 3 ha tenido mucho éxito, también otros estrenos han caído con muy buen píe a la aplicación. Entre ellos también hay series que se han colocado entre las más vistas y este fin de semana es un gran momento para largometrajes como. Los estrenos más vistos, después de Kung Fu Panda 3 son:

1. Somos

2. Sexo/Vida

3. Fatale

4.Élite

6. La Calle del Terror (Parte 1): 1994

La Calle del Terror: 1994, es una de las películas más vistas de Netflix

FOTO: Netflix

Además, en las próximas semanas de julio se estrenas series, documentales y películas muy esperadas, por ejemplo Space Jam: A New Legacy, The Tomorrow War, Biohackers, Heist, Romeo Santos: King of Bachata y Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?