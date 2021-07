Tiktoker da un gran TIP por si se te caen las palomitas en el cine, si haces ESTO te regalan más: VIDEO

¿Te has tropezado en el cine y desparramado las palomitas y refresco por accidente? Pues si te ha pasado, o te llega a pasar, existe una solución para que no tengas que volver a pagar tu combo completo de nuevo.

A través de un video, el también youtuber Jaime Álvarez, quien se dedica a comprobar videos virales en internet, dio un increíble tip para las personas que frecuentan las salas de cine y en algún momento llegan a tener un tropiezo. ¡A puesto a que no lo sabías!

A continuación, el influencer muestra imágenes de cuando entra al cine para corroborar los dichos del video viral. Luego de pedir un combo de palomitas, nachos y refresco, simula su caída en las escaleras de la sala para posteriormente acercarse a la dulcería:

"Después de hacer el ridículo frente a la gente, me fui a la dulcería y les expliqué que me había caído. Ellos mismos me dijeron que me reponían mis cosas, e incluso me preguntaron si me había hecho daño, lo cual me pareció genial. ¡Entonces podemos decir que esto es verdadero!, concluyó el creador de contenido.