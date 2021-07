Gonzo de los Muppets Babies se declara trans y se convierte en princesa Disney

Los Muppets Babies decidieron enviar un poderoso mensaje de inclusión y aceptación con uno de sus más entrañables personajes, pues en su más reciente capítulo Gonzo se declara trans y se convierte en la princesa Gonzorella inspirado en Disney.

En dicho episodio Miss Piggy y su amiga Summer deciden organizar un baile para el que realiza un “código de vestimenta”, prohibiendo a Gonzo usar un vestido que él tanto desea: “De acuerdo con el manual real, las niñas vienen como princesas y los niños como caballeros”.

Gonzo decide aceptar esta regla para el baile pese a que se encontraba muy triste por no poder usar el atuendo que quería; sin embargo, se aparece ante él un hada que le entrega un vestido con el podría acudir al baile aunque, como en la historia de Disney, bajo una identidad secreta.

Gonzo se convierte en Gonzorella. Foto: Especial

Gonzo se declara trans

Luego del baile Gonzo es encontrado por sus amigos, quienes cuestionan por qué se ausentó del baile, es en este momento cuando el personaje decide realizar la noticia y sorprender a los otros Muppets Babies con su impactante vestido.

“Hay algo que necesito decirles”, dice Gonzo mientras recibe de manos de Piggy un zapato de cristal, “La princesa que vino a tu baile esta noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!”, añade mientras aparece un brillante vestido azul con el que impacta a sus amigos.

“Todos esperaban que me viera de cierta manera. No quiero que se enojen conmigo”, dice, “pero no quiero hacer las cosas porque esa es la forma en que siempre se han hecho. Quiero ser yo”, dice Gonzo.

Finalmente, sus amigos se disculpan por haberle prohibido usar un vestido y decirle cómo tenía que vestir, añadiendo que se trata de su amigo y que lo aman tal y cómo es.

Tom Warburton, productor ejecutivo de Muppet Babies, habló en entrevista para D23 sobre el personaje de Gonzarella y señaló que con este episodio buscan inspirar a los niños a ser ellos mismos y aceptarse tal y como son.