Morena compara a AMLO con Steve Jobs; acusan al partido de plagiar la campaña "Think different"

Este domingo 25 de julio, el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se convirtió en el tema de conversación más popular en plataformas digitales. La razón de este fenómeno se basó en una publicación realizada por la fuerza política. A través de su cuenta oficial de Twitter, Morena decidió argumentar que el "cambio verdadero" comienza cuando las personas se atreven a pensar en soluciones diferentes.

Aunque podría parecer un mensaje común, lo que lo volvió tendencia fue que estuvo acompañado de una imagen particular. Con tonalidades blanco y negro, se podía observar una fusión entre el conocido ícono de la marca Apple con el rostro de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Con el texto "Think different" (piensa diferente") y una invitación para abrir el espacio al entendimiento, Morena desató la furia de la comunidad internauta.

Foto: Twitter @PartidoMorenaMx

Denuncian plagio

Entre comentarios sarcásticos, señalamientos y hasta insultos, los usuarios de la plataforma comenzaron a reaccionar a esta publicación de manera muy poco favorable para la reputación del partido político. El argumento más repetido por parte de la población fue que Morena había incurrido en un plagio, lo que implica utilizar ideas u obras de otras personas sin darle ningún tipo de crédito, tal como ocurre con la famosa campaña de Apple.

La imagen utilizada por parte de Morena corresponde a una estrategia implementada por la compañía fundada por Steve Jobs. Originalmente, la imagen estaba conformada por el mismo fondo negro, pero también por una manzana que contenía diferentes colores y fue diseñada por la agencia TBWA\Chiat\Day en 1997. Por supuesto, esto no pasó desapercibido por las personas que decidieron advertirle a Morena que podrían enfrentarse a una demanda.

Eliminan el mensaje

La publicación se realizó durante las primeras horas de la mañana y, luego de las críticas, fue eliminada de la plataforma. Hasta el momento, ningún representante del partido político ha emitido declaraciones al respecto, a pesar de que algunas figuras como Mario Delgado y Citlalli Hernández fueron cuestionadas por los internautas. En la cuenta del partido han continuado publicando el contenido habitual, especialmente el relacionado con la consulta popular sobe juicio a expresidentes.