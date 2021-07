Cultura laboral japonesa, 5 diferencias que resultan peligrosas para la salud

Seguramente te has quejado en por lo menos una ocasión de tu trabajo o de las condiciones en las que prestas tus servicios, y has hasta soñado con ir a trabajar a otros países pero, te has preguntado ¿cómo se trabaja en Japón?.

De acuerdo con el portal BBC en Japón tienen por lo menos 5 condiciones laborales muy distintas a las que comúnmente conocemos, las cuales no solo son diferentes, sino que pueden ser hasta peligrosas.

¿Cuáles son?

De acuerdo con la fuente anteriormente mencionada estas 5 modalidades han resultado extremistas e incluso han puesto en riesgo la vida de los japoneses, a continuación te las daremos a conocer.

Karoshi Horas extras Inemuri Miedo a renunciar Sin reconocimientos

El primero que es el Karoshi tiene un significado muy alarmante el cual es “muerte por exceso de trabajo”, sí este aspecto es algo que le ha ocurrido a muchas personas en aquel país.

Si un juez de aquel país determina que la persona murió a causa de "Karoshi”, la familia de la víctima debe recibir una compensación de unos 20 mil dólares por parte del gobierno mientras que la empresa en la que laboraba deberá dar hasta 1.6 millones de dólares.

Las horas extras son consideradas algo “normal” no solo en aquel país pues aunque no debe ser, muchas empresas ven mal que los empleados salgan antes que el jefe, aunque ya sea su hora de salida, por lo que el gobierno de aquel país implementó a principios del 2017 que los viernes deberán salir un poco más temprano.

El “inemuri” tiene como significado: siestas en el transporte público y durante las reuniones de trabajo, clases y conferencias, y es que las personas en aquel país pueden dormitar parados en plena calle y a los demás parece no sorprender, esto debido a la carga de trabajo y citas que tienen.

Foto: Pixabay

El miedo a renunciar en Japón ha llevado a los trabajadores a contratar a un servicio especial para que sea ese departamento el encargado de enviar una carta al jefe con la renuncia del empleado.

Parece triste pero para los japoneses recibir una felicitación por su trabajo podría parecer algo malo pues no están acostumbrados a eso, por lo que los jefes acostumbran salir a comer con sus empleados y seguir hablando de trabajo, así es la forma de reconocer lo bien que lo están haciendo.