Jauría de perros callejeros asesina a hombre en mercado de Chinconcuac en Edomex

Una jauría de perros callejeros que deambula dentro y en los alrededores del mercado Benito Juárez del municipio de Chiconcuac en el Estado de México asesinó a un hombre de 34 años de edad, quien murió debido a las diversas heridas que le provocaron los canes en el cuerpo con cada mordida.

De acuerdo con información difundida por el portal de “El Gráfico”, el ataque ocurrió durante el domingo 18 de julio cuando el hombre identificado como Saúl “N” caminada por las calles de la zona cuando sin motivo aparente fue atacado por los animales, quienes le provocaron diversas heridas de gravedad.

Perros causan terror en la zona

Según lo informado diversos testigos al portal antes mencionado, este no es el primer ataque de esta jauría, la cual está conformada por al menos 30 perros y señalan que los ataques son constantes, incluso, aseguraron que tan solo este fin de semana, además del ataque que derivó en la muerte de Saúl “N”, se reportaron otros tres ataques.

Gustavo León, sobrino del hombre que falleció tras el ataque de los perros, señaló para “El Gráfico” que los ataques de los perros han aumentado en el último medio año y detalló que los canes no hacen distinciones entre sus víctimas pues han atacado, niños, mujeres, hombres e incluso personas de la tercera edad y recordó que a una mujer de este sector poblacional perdió dos dedos a causa de una mordida de uno de los perros de la temida jauría.

El joven aprovechó la presencia de los medios para exigir la intervención de las autoridades municipales para que no se repita una tragedia como la sucedida con su tío y apuntó que no buscan que se sacrifique a los perros, sino que sean mandados a un refugio para que no sigan poniendo en riesgo a las personas que habitan en esta zona del municipio textilero de Chiconcuac.

De momento, las autoridades municipales de Chiconcuac no han emitido información sobre las medidas que se tomaran respecto a este tema, sin embargo, se espera que en las siguientes horas o días den a conocer cuál será el destino de los perros involucrados en estos hechos pues se desconoce si fueron capturados o si siguen causando pánico en el mercado Benito Juárez de este municipio mexiquense.

Se desconocen las razas delos perros que atacaron al hombre. Foto: Cuartoscuro

Otros ataques

Desafortunadamente este ataque reportado en Chiconcuac no es el único que ha ocurrido en el Estado de México en los últimos días pues el pasado miércoles 14 de julio se reportó la muerte de un menor de siete años tras haber sido atacado en su casa por dos perros pitbull en el municipio de Chalco.

De acuerdo con las declaraciones del padre del menor, el ataque ocurrió cuando él y su esposa salieron a la tienda y dejaron solo al niño porque estaba dormido y comenta que al regresar el menor yacía inconsciente sobre el piso con heridas mientras que los perros tenían el hocico lleno de sangre del menor.

Ante estos hechos, las autoridades estatales iniciaron una investigación y se puso en observación a los perros para determinar su grado de violencia y actuar en consecuencia.

Con información de El Gráfico