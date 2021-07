Mujer da a luz a un bebé, cuyo padre ¡murió hace 14 meses!

El caso de Sarah Shellenberger, de 40 años, parece un capítulo de historias misteriosas, ya que dio a luz a un bebé de su difunto esposo, fallecido hacía 14 meses. ¿Qué? ¿Cómo así? Pues en realidad el caso es raro, pero nada que la ciencia no pueda explicar, puesto que el pequeño fue producto de una fertilización in vitro.

Sarah perdió a su marido Scott, quien era profesor, en febrero del 2020; murió de un ataque cardíaco mientras daba clases de ciencias en Oklahoma. Su fallecimiento ocurrió poco después de que la pareja había acudido a un proceso de fertilización in vitro en una clínica de Barbados. Para recordarlo y cumplir el deseo de Scott, Sarah optó meses después por embarazarse con uno de los embriones.

Es muy feliz con su bebé. Foto: Especial.

Se volvió viral al contar su historia de embarazo

“A nuestros ojos, tenemos estos dos embriones que ya están creados y son nuestros hijos. Para mí, no había otra opción. Son nuestros hijos. Tuve que tratar de quedar embarazada y traer a nuestros hijos a este mundo”, declaró. Toda su historia ha sido compartida en Instagram, por lo que rápidamente se volvió viral. Hasta la fecha ella sigue publicando imágenes de Hayes, quien ya ha cumplido dos meses.

Sarah ha contado que conoció a Scott en 2017, se conocieron tanto y se llevaron muy bien que en 2018 ya estaban casados. Siempre supieron que querían una familia, para ser precisos deseaban tener tres hijos, pero tenían problemas para lograrlo, porque tras visitas a especialistas descubrieron que la fertilización in vitro era su mejor opción.

No pudieron formar la familia que querían. Foto: Especial.

En diciembre del 2019, decidieron el nombre de Hayes. En febrero ella acudió a un segundo tratamiento en la clínica de fertilización, pero cuando iba de regreso a Estados Unidos se enteró que su amado había muerto. “Cuando aterricé en Toronto y finalmente me conecté al wifi, mi teléfono se estaba volviendo loco. Llamé a su mamá y ella me dijo que había tenido un infarto y que lo habían trasladado a un hospital, pero no había recuperado el conocimiento. Estaba molesta y preocupada, pero realmente no pensé que iba a morir. Era tan sano, en forma y joven”, declaró.

En la actualidad, Sarah vive actualmente en Oklahoma, con su bebé de dos meses, ha mencionado en varias ocasiones que espera pronto embarazarse nuevamente con un segundo embrión, para cumplir el sueño que tenía con Scott.

