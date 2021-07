Perrito que salió de la perrera, vende llaveros para comprar sus croquetas y enternece las redes

En los últimos días se ha hecho viral la historia de Ichigo Kurosaki, un perrito, que vende llaveros para poder comprar sus croquetas. El pequeño cachorro ha conmovido a los usuarios de redes sociales, pues con su negocio busca apoyar económicamente a la familia adoptante.

La historia la compartió su dueña Zaira Kennedy en su cuenta de Facebook en donde subió una foto del puesto ambulante ubicado en Chimalhuacán, Estado de México. En la imagen se puede ver al can, el producto y un curioso cartel que se llevó la atención de los internautas.

"Qué onda Bandita me llamo Ichigo Kurosaki, aquí ando en mi changarro en Chimalhuacán ganándome la croqueta por si le quieren caer”, publicó la dueña de Ichigo invitando a todos a comprarle.

El caso fue publicado desde abril de este año, pero hace unos días volvió viralizarse gracias al peculiar cartel con el que anuncia la venta de sus llaveros. Imitando el estilo de los vendedores ambulantes, la dueña explicó la situación de "empleo" del perro causando risas entre los usuarios de las plataformas.

Ichigo "salió de la perrera" y vende llaveros para sobrevivir

El letrero imita el estilo y las palabras de las personas que suben al transporte público para vender dulces o cualquier otro producto. En el escrito el can explica que salió de la perrera y busca tener una vida digna.

“Buenas bandita querida, mi nombre es Ichigo Kurosaki, acabo de salir de la perrera y me quiero rehabilitar, bien podría morderlos, pero me quiero ganar la croqueta como perro decente”

Ichigo vende llaveros tras "salir de la perrera"

Los llaveros hechos a mano por su dueña tienen un costo de 34 y 45 pesos y están exhibidos para que los compradores puedan elegir el que más les guste.

La imagen del perro en el puesto ha causado diferentes reacciones, pues mientras que hay quienes aseguran que el can no debería estar "vendiendo", hay otros que celebran la original manera de poner un producto a la venta. Actualmente esta publicación tiene miles de me gusta y me divierte, y ha sido compartido más de 7 mil veces.