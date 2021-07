Martes 13: ¿por qué se considera un día de mala suerte?

En diversas partes del mundo, incluido México, el martes 13 es considerado un día de mala suerte, sin embargo, no muchas personas conocen el origen de esta superstición que incluso, ha llegado a generar fobias entre la población que tiene esta creencia debido a que consideran que en esta fecha están propensos a que les sucedan cosas negativas y para que te formes tu propio criterio sobre este día, a continuación, te explicamos cuál es el origen del temido martes 13.

Para empezar a abordar el tema debemos recordar que los días de la semana están relacionados con los planetas y en el caso del martes, su nombre proviene de Marte, el astro rojo, considerado por los romanos como el Dios de la Guerra al que se le vincula con la destrucción, sangre y la violencia, en cuanto al número 13, existen diversas referencias que vinculan a este número con la mala suerte.

Una de las referencias sobre el número 13 habla sobre el episodio bíblico de “La última cena” donde Jesús convivió junto a sus discípulos y en dicha reunión había 13 personas y como bien se sabe luego de esta reunión, Jesús fue aprehendido por los soldados romanos para luego morir en la cruz.

Esta fecha es de mal augurio para muchas personas. Foto: Especial

Otra de las razones por las que el número 13 es considerado de mala suerte tiene su origen en que es un número primo, los cuales son considerados imperfectos por lo que se cree que nada puede salir bien en esta fecha y por si fuera poco, también se cree que podría estar relacionada con el capítulo 13 del Apocalipsis donde se menciona a una “bestia de siete cabezas”.

Como se mencionó antes, el número 13 no solo es temido en México o en el cristianismo pues en la religión judía también se considera a este número como un símbolo de infortunio ya que en el Cábala hay un mito que habla de 13 espíritus malignos que acechan a los humanos.

Históricamente hablando, en esta fecha también han sucedido eventos de gran relevancia como la caída del Imperio Romano en Constantinopla en un martes 13 del año 1453, se dice que, durante ese día, se produjo un eclipse lunar y un fuerte temporal, los cuales, terminaron siendo determinantes para que finalmente se terminara la hegemonía romana.

Fobia al martes 13

La influencia cultural que tiene esta fecha ha llegado a niveles verdaderamente increíble pues se sabe que existen personas que desarrollaron una fobia a esta fecha por lo que todo lo relacionado al martes 13 les ocasiona terror y dicho trastorno es llamado “trezidavomartiofobia”, mientras que también existen casos de personas que solamente le temen al número 13 y dicha afectación es conocida como “triscaidecafobia”.

En México hay un dicho popular que reza “En martes, no te cases ni te embarques”, el cual hace referencia a que los martes no son un buen día para la suerte, sin embargo, muchas personas no le toman importancia a la fecha y siguen su vida con normalidad.

