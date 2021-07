Martes 13: ¿Cuáles son los números de la suerte?

Todas las personas tenemos un número favorito que consideramos "de la suerte", puede ser nuestra fecha de cumpleaños, el día en el que celebramos algún acontecimiento particular o simplemente el número que nos atrae más por su estética. Incluso, hay quienes contemplan si se trata de un número primo o uno que pueda dividirse fácilmente para establecerlo como su número especial. Puede que seas de aquellas personas que piden un deseo a la misma hora o que cuentan con una especie de ritual por realizar en cierto momento del día, basándote en los números que marca el reloj.

Si tú todavía no tienes uno, probablemente esto te ayude a decidir cuál es el que va más con tu personalidad. Los números, al igual que las matemáticas, forman parte de nuestra vida cotidiana. A pesar de que esta materia podría no ser la más querida por muchas personas, resulta interesante que sea una de las que más usamos todos los días en aspectos como la compra o venta de algún producto, la fecha en el calendario, la hora, etc. Son estas cosas "simples" las que conforman gran parte de nuestra cultura y de nuestra vida.

Los números están presentes en cada aspecto de nuestra vida. Foto: Pixabay

¿Qué es la numerología?

El conjunto de creencias o tradiciones nombrado como "numerología" pretende evidenciar la supuesta relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales que existen, pero no se observan a simple vista. Aunque comenzó como un estudio por parte de los primeros matemáticos, desde hace mucho tiempo dejó de considerarse como un área científica y ahora está posicionada al mismo nivel que la astrología.

De acuerdo con estas creencias, los números son un concepto perfecto que permite investigar una "vibración secreta" a base de códigos, pues se dice que los números tienen una influencia directa sobre las personas y hasta los animales. Es decir, los números no solo se reducen a contar o a medir nuestra realidad, sino que están relacionados directamente con el universo; en el caso del 1 al 9, se cree que están asociados con características específicas que abarcan toda la experiencia de vida.

La numerología también se relaciona con la astrología. Foto: Pixabay

¿Cuál es el significado de los números?

Uno : Representa una personalidad fuerte y valiente, pero también individualista, por lo que se puede considerar que la persona en cuestión es despótica y un tanto egocéntrica.

Dos : Representa la paciencia, la versatilidad y una personalidad tan ingeniosa como amable. Sin embargo, debido a que pude ser muy adaptable, la persona también se caracteriza por ser susceptible, inquieta y cambiante.

Tres : Una personalidad optimista, creativa y optimista que también puede ser intolerante y presuntuosa.

Cuatro : Una personalidad metódica, perseverante y reflexiva, que se guía por los valores más tradicionales y también puede ser rígida.

Cinco : Una persona entusiasta, dinámica e intuitiva que también puede ser temeraria, caprichosa e impulsiva.

Seis : Una personalidad madura, que se involucra en las necesidades de los temas y cuyas virtudes son la creatividad y la sensibilidad. Sin embargo, también puede ser un tanto perezosa, cambiante e impaciente.

Siete : Esta persona busca la perfección y está dotada tanto de imaginación como de creatividad, por lo que puede parecer distraída, impresionable y hasta algo confusa.

Ocho : Indica una personalidad ambiciosa, orgullosa, energética y magnética, pero también engañosa y un tanto desconfiada.

Nueve: Representa la generosidad, la sensibilidad y el equilibrio. También está relacionado con el amor hacia ptras personas, puede estar acompañada de pereza e inconstancia.

Se cree que los números guardan una relación con nuestra vida. Foto: Pixabay

El número 13

En diferentes culturas y países, el número 13 está relacionado con la mala suerte, especialmente si se trata de un día viernes o martes. Se cree que la razón detrás de esta "maldición" es que el número 13 está justo delante del número 12, un número considerado como perfecto e incluso bendito por varias religiones y culturas debido a que son los números del reloj, los meses del año, el número de apóstoles, entre otras cosas.