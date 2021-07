Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 13 de julio según tu signo

La carta de este martes 13 de julio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 13 de julio es el cuatro de oros del tarot Rider Waite.

Esta carta habla que a lo largo de tu vida has ido cumpliendo algunas de las metas que te has ido fijando, debido a esto tu posición económica es muy buena; sin embargo, debido a tantas riquezas que has tenido podrías convertirte en una persona codiciosa o posesiva.

Amor

Tienes miedo, en el terreno del amor has sido lastimadx. Eres mucho de apegos y eso no es bueno para nadie, existe una persona a la cual estas muy apegada o el/ella a ti y aunque ambos saben que no está bien ustedes siguen con eso, pon un alto, recuerda que amor es libertad.

Si estas solterx, tal y como lo dijimos al principio, tienes miedo a que te lastimen por lo que necesitas salir de su zona de confort y apostar nuevamente por el amor.

Dinero

Tal y como lo mencionamos al principio de esta nota, en el terreno económico te encuentras en una muy buena racha, y eres de las personas que cuidan mucho lo que gastan, pues te ha costado tanto trabajo llegar hasta donde estas que no quieres derrochar el dinero; pero sabes que eso es malo pues podrías convertirte en una persona codiciosa y avara.

Salud

Recuerda que si perdonas debes soltar todo aquello que te hizo daño, sino lo haces no tiene ningún caso, eres de las personas que no olvidan fácilmente los errores de los demás sobre todo su estos te han lastimado directamente, es momento de soltar para que puedas estar bien en todos los aspectos.