Nancy Sinatra cumple 81 años; aquí algunos datos de la icono de los 60 que no conocías

Este martes 8 de junio Nancy Sinatra se encuentra de manteles largos, pues celebra sus 81 años de edad. La intérprete de "Sugar Town" y " Lady Bird" es considerada como icono de "cool" de su época y para muestra basta con mirar los videos donde aparece bailando y cantando, para darnos cuenta del todo el flow que tenía por aquellos años.

La hija mayor del reconocido Frank Sinatra nació en la década de los años 40 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó cuando tenía 20 años tras debutar en el espectáculo de su padre, "The Frank Sinatra Timex Show".

Sin embargo, el impacto de sus habilidades y belleza provocó que Reprise Records le ofreciera un contrato musical. Nancy fue todo un éxito en Europa y Japón; sin embargo, por su lanzamiento en la radio, ninguna de sus pistas llegaron en formato físico a Estados Unidos.

El éxito le llega a Nancy Sinatra

Para alcanzar el éxito, es necesario trabajar muy duro y esto lo supo Nancy, quien no bajó la guardia y continuó. Dos años más tarde decidió cambiar de look por uno más maduro y atractivo que fue el gancho que impulsó el sencillo "These Boots Are Made for Walkin", el hit que hoy en día se sigue escuchando.

Esta canción fue la llave que le abrió las puertas a Nancy Sinatra en la televisión, pues realizó varias apariciones y además debutó en el cine en la película "The Ghost in the Invisible Bikini" (1966).

Algunos datos que quizá no conocías de Nancy Sinatra

Como muchos "influencers" de hoy en día, Nancy provocó que por su físico atractivo, elegante y siempre a la moda fuera todo un modelo para adolescentes.

provocó que por su físico atractivo, elegante y siempre a la moda fuera todo un modelo para adolescentes. Grabó junto a su papá "Something Stupid" en 1967, años después los famosos Robbie Williams y Nicole Kidman la versionaron.

en 1967, años después los famosos Robbie Williams y Nicole Kidman la versionaron. Madonna , la "Reina del pop" confesó que Nancy fue su ídolo juvenil.

, la "Reina del pop" confesó que Nancy fue su ídolo juvenil. La canción Bang Bang (My Baby Shoot Me Down) , grabada por Nancy en 1967 fue utilizada por Tarantino en Kill Bill y regresó como todo un "hitazo".

, grabada por Nancy en 1967 fue utilizada por Tarantino en Kill Bill y regresó como todo un "hitazo". En 2004 lanzó su último disco hasta el momento: To Nancy with Love. Lo realizó en colaboración con varios famosos como Morrissey, Jarvis Cocker y Bono entre otros.

