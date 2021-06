Frank Sinatra: Así fue su cumpleaños CLANDESTINO en Acapulco; ¿Entró de manera ILEGAL a México?

Frank Sinatra se presentó en el cine Internacional durante la década de los cincuenta. Sin embargo, una década después el cantante fue vetado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, por lo que no tenía permiso de ingresar a territorio mexicano. La prohibición se produjo por la película Marriage on the rocks, de 1965, donde el propio Sinatra actuaba.

La trama habla sobre una pareja que tiene constantes problemas, por lo que deciden viajar a México para lograr una reconciliación, pero terminan en divorcio. No obstante, la película no llegó a las salas del país.

Veto a Sinatra

El veto presidencial no fue obstáculo para que Sinatra viajara en diciembre de 1966 a Acapulco para celebrar su cumpleaños, entrando de manera ilegal a territorio mexicano. El cantante se hospedó en el hotel Las Brisas, el lugar preferido de los famosos para disfrutar en el puerto.

Durante la década de los sesenta, Acapulco se convirtió en el punto turístico más importante de América Latina, por lo que las grandes celebridades de Hollywood, así como estrellas europeas lo adoptaron como su destino preferido.

Celebra a lo grande

Sinatra celebró su cumpleaños 51 en Las Brisas, pero antes tuvo que entrar a México gracias a la ayuda de un grupo de amigos. Sin embargo, también lo seguía José Hassanille, un espía del gobierno quien trazó todos sus movimientos. Frank Sinatra hizo público su deseo de viajar a México, pero las autoridades no hicieron mucho por impedirlo.

Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán, fue uno de los habló con las autoridades migratorias para permitir el ingreso de Sinatra. Se especula que Díaz Ordaz tuvo conocimiento de la visita del estadounidense, pero su decisión fue que los medios de comunicación no se enteraran de este hecho.

Frank Sinatra celebró a lo grande, con mucho consumo de whisky. Tuvieron que pasar más de 30 años para que el cantante se presentara de manera masiva en México. Lo hizo en el Palacio de los Deportes el 22 de junio de 1991.

