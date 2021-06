Netflix: Los 6 dramas coreanos más populares del momento

Los fanáticos de la Ola coreana ahora tienen más oportunidad de disfrutar de contenido original del país asiático, pues Netflix ha agregado a su catálogo varias de los dramas más populares, y no sólo eso, se ha animado a realizar sus propias producciones.

La ventaja de que los k-dramas se encuentren en una plataforma de streaming es que pueden verse cuando sea. Por esta razón, muchos de las tramas que se encuentran en la plataforma se ubican entre las más vistas aunque ya no estén en emisión. Aquí te presentamos cuáles son las más populares.

1. Love Alarm

Esta historia dominó la plataforma durante la transmisión de su primera temporada. Se ubicó en las 10 más vistas y repitió el éxito durante la emisión de su segunda entrega. Además, es la producción más recomendada por la plataforma cuando dramas coreanos se trata.

Kim Jojo es estudiante de secundaria. Es una joven bonita e inteligente y aunque parece una persona alegre, tiene una vida difícil, pues vive con su tía después de la muerte de sus padres. A la vez, Hwang Sun Oh asiste al mismo colegio que la protagonista. Es un niño rico, pero sus padres no le ponen atención. Al mejor amigo de Sun Oh, Lee Hye Young parece gustarle Jojo y para saber si realmente a su compañero está enamorado de ella, él la besa, desatando una triangulo amoroso.

2. Startup

Seo Dal Mi abandona la universidad para abrir su propio negocio. Debido a que requiere juntar mucho dinero, decide optar por un trabajo de medio tiempo. Ella está convencida de que puede convertirse en la próxima gran referente dentro del mundo de la tecnología.

3. Crash Landing on You

Yoon Se-ri, es una exitosa empresaria de cosméticos en Corea del Sur. Después de un extraño accidente aéreo, termina del otro lado de la frontera y debe buscar la manera de volver a su hogar sin ser encarcelada. En este proceso conoce a Ri Jeong-hyeok, un militar de Corea del Norte que la encuentra perdida en el bosque e intenta ayudarla.

4. Romance Is a Bonus Book

La trama se centra en Kang Dan-i, una mujer que está cerca de cumplir 40 años y que debe reconstruir su vida, pues después de divorciarse debe volver al mercado laboral que dejó para cuidar a su hija. Sin embargo, decide romper su curriculum vitae, borrar su experiencia en marketing para trabajar de asistente en la editorial.

5. Navillera

El relato se centra en dos hombres de diferentes generaciones que al parecer no tienen nada en común, sin embargo, gracias al ballet, sus historias se cruzan y aprenden el significado de la amistad y de los sueños.

6. Vincenzo

La historia se centra en Vincenzo Cassano, un hombre de ascendencia coreana que fue adoptado por una familia italiana, pero esta no era de cualquier linaje, se trata de la dinastía de Fabio Cassano, un mafioso que le dio educación para convertirse en abogado y apoyar en su negocio.

Debido a la traición de su medio hermano regresa a Corea del Sur y por diferentes cuestiones comienza a ayudar a la abogada Hong Cha-young, en su lucha contra Grupo Babel, una empresa muy poderosa en el país.

mfa