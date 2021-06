Mujer de la calle muere sin saber que tenía una herencia de casi 900 mil dólares

Tras años de vivir en la calle, una mujer murió en Oregón, Estados Unidos, sin saber que tenía una herencia millonaria de casi 900 mil dólares, y al no saber de su existencia, no pudo reclamarla.

A más de un año del fallecimiento, se dio a conocer el caso por Jack Spithill, el padre de dicha mujer, quien contó que su hija tenía problemas de salud mental y abuso de drogas. Vivió hasta 2016 con su madre en la ciudad de Astoria, año en que ésta murió, por lo que recayó en el consumo de narcóticos.

¿Qué pasó con el dinero?

Su nombre era Catherine Boone, de 49 años de edad. Luego que muriera su mamá, un abogado y representante personal de esta misma intentó contactarla para darle a conocer sobre la herencia. En redes sociales y en el periódico local se publicaron anuncios y contrataron a un investigador privado, pero no se tuvo el éxito esperado. Tampoco fueron localizados sus dos hijos.

Fue así como en 2019, un juez dio la orden de que los 884 mil 407 dólares que por derecho le correspondían a Boone se enviaran al Departamento de Tierras de Oregón, donde es gestionado el dinero no reclamado en caso de que los herederos no sean localizadas o no lo acepten. La agencia no busca a las personas y retiene el capital hasta que lo reclame alguien autorizado.

Al morir Boone, la oficina le dio el dinero al representante personal del patrimonio de Catherine, que ha sido el responsable de identificar a las personas que tengan que recibir dicha fortuna.

Muerte de Boone

La mujer de 49 años frecuentaba un refugio de Astoria, en el cual, en 2020, presentó problemas respiratorios y fue llevaba a un hospital, muriendo más tarde.

Amigos y conocidos de Cathy, así era como le decían, la describieron como una persona “buena” y “especial”. Además, no se tiene la certeza de que ella supo de la herencia o no sabía cómo obtener el dinero.

Mientras tanto, Spithill lamentó ser incapaz de reconocer los problemas mentales de su hija y reconoció que de cierto modo la abandonó a causa de las drogas, y que no lo hubiera hecho.

El señor se separó de la madre de Boone cuando ella era pequeña, por lo que rehízo su vida en otro estado, pero trató de estar unido a su hija, así lo dio a conocer Telediario.

atm