3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta: ¿Por qué este medio de transporte es una gran alternativa verde?

El Día Mundial de la Bicicleta se celebra este 3 de junio por un decreto de la ONU y fue proclamado en el año 2018 con el objetivo de darle protagonismo al medio de transporte para ayudar a acabar con la los problemas de contaminación y el cambio climático que está experimentando el planeta, pues es considerada una gran alternativa verde.

La bicicleta es un medio de transporte conocido por su forma de uso simple, accesible y sostenible, la cual contribuye a tener un aire más limpio y que exista menor contaminación. Además, promueve la salud, pues realizar esta actividad física puede prevenir enfermedades.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha indicado que valora positivamente la actividad física que se realiza en este medio de transporte para fortalecer la salud física y mental; además de promover el desarrollo de una cultura de la bicicleta en la sociedad.

Realizar esta actividad física puede prevenir enfermedades. Foto: Pixabay

¿Por qué la bicicleta es una gran alternativa verde?

En la actualidad existe una gran cantidad de vehículos innovadores, pero se han convertido en una amenaza para la vida en el planeta, pues estos expulsan agentes altamente contaminantes. Además del dióxido de carbono, los automóviles emiten otros gases de invernadero, sustancias que contribuyen a la formación de ozono y partículas finas.

Pasa todo lo contrario a las tradicionales bicicletas, ya que su uso puede ayudar a disminuir los elevados índices de contaminación que afectan a La Tierra, y también se puede transformar en un excelente medio para la práctica del deporte, siendo un medio totalmente sostenible para los seres humanos.

Usar este transporte puede beneficiar tu salud, el cuidado del medio ambiente y hasta tu bolsillo. Foto: Pixabay

Este medio de transporte no contaminante no requiere de combustibles, pues sólo consume energía humana, así que no emite gases tóxicos a la atmósfera, además contribuye a frenar problemas como el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, por eso es considerada como una gran alternativa verde.

Además, otra de las ventajas de utilizar la bici es que no genera ruidos, lo que a su vez reduce los niveles de estrés. En conclusión, usar este transporte puede beneficiar tu salud, el cuidado del medio ambiente y hasta tu bolsillo, pues no se necesita gastar en gasolina.

Algunas ventajas de utilizar la bicicleta como medio de transporte:

Ahorras tiempo y dinero.

Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonifica los músculos y mejora la capacidad pulmonar.

Reduce los niveles de colesterol en la sangre.

Ayuda a mejorar la coordinación motriz.

Es un excelente ejercicio aeróbico que combate los riesgos de sufrir sobrepeso y obesidad.

Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo.

Contribuyes a una mejor calidad de aire para todos.

