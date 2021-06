Éstas son las 20 CANCIONES más escuchadas para... HACER DEL BAÑO

Durante el 2020 la casa se volvió en une de los lugares fundamentales para sobrellevar la cuarentena impuesta debido a la pandemia de coronavirus que azotó a todo el mundo.

Durante casi un año, la gran mayoría de nuestras actividades diarias las realizamos desde el hogar, como fue hacer home office, ejercicio y hasta realizar el supermercado (sí, mediante aplicaciones móviles). Ante esto, las personas decidieron armar playlist para hacer más llevadero el encierro.

Canciones para el baño

Sin embargo, lo más increíble es que no solo se armaron listas de reproducción para cocinar, hacer limpieza o ejercitarse sino también para el momento de la ducha y sí, también para el momento de hacer del baño. Así como lo escuchas, el encierro orilló a hacer tan insólito acto.

Fue por ello que el sitio Uswitch recopiló se dedicó a recopilar algunos datos sobre las listas de canciones para el momento de hacer del baño. Para esto decidieron sumergirse en Spotify para buscar en las playlist palabras clave como "baño", "ducha" o "hacer popo".

La canción con más reproducciones fue "Sweat weather" de The Neighbourhood. Mientras que la artista con más reproducciones al momento de sentarse en el excusado fue Billie Eilish con 154 apariciones, seguida de The Weeknd y Tame Impala.

Las 20 más escuchadas

A continuación te presentamos una lista de las 20 canciones más escuchadas para el momento de ir a desechar los alimentos.

1. Sweat weather / The Neighbourhood.

2. “Chanel” / Frank Ocean

3. “505” / Arctic Monkeys

4. “Lucid Dreams” / Juice WRLD

5. “EARFQUAKE” / Tyler, The Creator

6. “Slow Dancing In The Dark” / Joji

7. “Redbone” / Childish Gambino

8. “See You Again” / Tyler, The CReator ft Kali Uchis

9. “20 Minutes” / Lil Uzi Vert

10. “Goosebumps” / Travis Scott

11. “Robbery” / Juice WRLD

12. “The Less I Know The Better” / Tame Impala

13. “Are You Bored Yet?” / Wallows ft Clairo

14. “I Can’t Handle Change” / Roar

15. “Wet Dreamz” / J. Cole

16. “Godzilla” / Eminem ft Juice WRLD

17. “XO Tour Llif3? / Lil Uzi Vert

18. ” Star Shopping” / Lil Peep

19. “Potty Song” / Little Baby Bum Nursery Rhyme Friends

20. “Pumped Up Kicks” / Foster The People

