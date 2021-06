Horóscopos: Estos SIGNOS tendrán un nuevo AMOR este domingo 27 de junio

Aries (21 marzo-20 abril)

Ya sea en estudios o en trabajo, encontrarás en este día ese espíritu de lucha que quizás creían perdidos. Día de reflexión para Aries. Si te encuentres atravesando un quiebre amoroso, no decaigas ni pienses que el amor no existe, la posibilidad de la llegada de un nuevo amor está cada vez más fuerte.

No pierdas la oportunidad que se está presentando en tu trabajo. Es muy probable que te enteres de algún rumor que ande rondando en tu lugar de trabajo, no escuches, ni te involucres, especialmente si no es de tu incumbencia. Tomar dos litros de agua diaria siempre viene bien y lo necesitas.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás tomando mayor conciencia de las cosas importantes, no le des poco valor a lo que sientes con respecto a una situación en especial que estás viviendo. Podrías aprender mucho de lo que otros tengan que enseñarte, solo debes escucharle mucho más de lo que estás haciendo ahora, no es bueno que cierres tu mente a los consejos que otros tienen para darte.

El problema que tuviste con tu pareja hace poco tiempo está comenzando a mostrar una buena cara y a disiparse para siempre de sus vidas, sigue en esta misma tónica para que puedan consolidar mucho más la relación que tienen.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Una suerte de pensamiento fugaz se te cruzará por la mente el día de hoy, debes tomar nota de ello, ya que podría ser una muy buena idea la que tendrás, si no la anotas podrías arrepentirte más adelante.

Tienes que tomar consciencia sobre lo que estás haciendo por conquistar a la persona por la que has tomado mucho interés, es momento de tomar la decisión de dar el salto y decirle lo que sientes, no siempre tendrás una buena respuesta con este tema, pero si podrías comenzar desde ahora a tomar la valentía que necesitarás en el futuro si esto vuelve a ocurrir.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Una persona muy importante en tu vida está pasando por un momento muy malo gracias a una mala y obsesiva relación de pareja, no dejes de apoyarle, es probable que tú tengas experiencia en el tema, porque es probable que hayas vivido lo mismo.

Posibles problemas en el trabajo para el día de hoy, no dejes que esto te afecte y comienza a tomar acciones para arreglar cualquier problema que veas en tu lugar de trabajo. No dejes que el amor se escape de las manos si tienes una relación de hace años, podrían estar enfrentando dificultades.

Leo (23 julio-22 agosto)

Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación, nos puede llevar a lugares insospechados y nos entrega la capacidad de soñar con cosas siempre mejores, si estás en un momento bueno de la vida, siempre intenta experimentar con cosas nuevas que te hagan soñar y desear siempre algo mejor para tu vida y la de los tuyos.

Tienes la capacidad para comunicar muy bien lo que deseas en una relación y si la persona que está a tu lado no te escucha de la forma que tú necesitas entonces quizás es tiempo de moverse hacia otra dirección.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Un amigo muy especial está pensando en pedirte un favor que a final de cuentas se convertirá en una sociedad de trabajo, es importante que pienses bien esta decisión y que sepan separar bien las cosas entre trabajo y amistad. Si estás buscando pareja, será bueno que bajes un poco las críticas que les haces a personas que recién conoces, eso las aleja.

Si estás en etapa de estudios, entonces debes comenzar a aprender más de quienes te están enseñando, no tengas la impresión de que tú sabes más solo porque eres más joven, precisamente por ello debes respetar la experiencia, no siempre el que enseña es el que no fue capaz de ejecutar, saca esa idea de tu cabeza.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tienes personas muy buenas en tu vida, pero el día de hoy podrías tener un conflicto con una de ellas, no dejes que esto afecte de manera permanente su amistad, si debes pedir disculpas, hazlo sin pensarlo dos veces, es necesario siempre reconocer nuestros errores.

No dejes que otros te critiquen sin conocerte, no permitas que esto te suceda en tu trabajo, ni tampoco en tu vida en general, el día de hoy es probable que tengas un enfrentamiento con alguien en tu lugar de desempeño, no dejes que esto afecte el trabajo que deben realizar en equipo, separa lo personal de lo laboral.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

En el trabajo podría haber problemas, ya que algunos desacuerdos de dinero podrían venir, no dejes que esto melle en tu trabajo ni en la calidad de lo que entregas.

Posible malos comentarios de otras personas afectarán tu día, quizá te enteres de algún rumor que te involucra de manera directa, no dejes que esto te pese ni que haga estragos en tu vida, la gente siempre va a hablar sobre las personas que envidia, si por casualidad el rumor es cierto, tampoco te preocupes, solo ignora a la gente que no tiene cabida en tu vida.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tus dones personales en el trabajo podrían verse nubladas el día de hoy por la irrupción de alguien nuevo, no tengas miedo a perder tu puesto, puede ser alguien que te ayude mucho.

Un encuentro casual podría ser el inicio de una gran amistad o de algo más en el futuro, debes estar con los ojos bien abiertos y platicar con alguien que podría abordarte en la calle o hacerte una pregunta cualquiera en un local comercial, si te encuentras sin un compromiso no tendrías motivos para no entablar una conversación.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Hoy tienes que comenzar a pensar en los cambios que quieres generar en tu hogar, no puedes mantener las cosas siempre de la misma forma, necesitas reorganizar tu espacio y arreglar los desperfectos que encuentres, recuerda que cuando algo no funciona atrae a que otras cosas dejen de funcionar también.

Algunas confusiones podrían presentarse el día de hoy, esto puede ser en tu relación de pareja, si es que la tienes, si necesitas que la persona que amas te vuelva a explicar algo que no te ha quedado claro, entonces tienes que comenzar a hacer las preguntas adecuadas, no dejes que se forme un manto de duda entre ustedes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Alguien muy cercano a ti está pasando por un momento delicado en su relación de pareja, es probable que te pida consejo el día de hoy, por lo que si te llama, no le dejes esperando, has vivido lo mismo que le está sucediendo y puedes hablar desde tu experiencia.

Si te sientes aprisionado en tu relación de pareja actualmente, tienes que tener una conversación sincera con la que persona que tienes a tu lado, es probable que no se dé cuenta que está tomando el control de demasiadas cosas en tu vida, tienes que encontrar un espacio para hacer las cosas que te gustan.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es un buen momento para volver a creer que el amor es posible y que la persona que estás conociendo tiene todo lo que buscas, no huyas al amor, te seguirá donde vayas, vuelve a darte la oportunidad de entregar tu corazón. Pierdes de a poco tu poder de decisión sobre materias importantes que necesitan de toda tu atención en este momento.

El trabajo se proyecta bien, pero tienes que estar más presente y con mayor poder de decisión. Una persona muy importante para tu vida volverá a aparecer, había estado ausente por un tiempo, pero ha llegado el momento de volver a verle, tendrás que tomar un decisión importante.

Frase del día: "No creo en la muerte porque uno no está presente para saber que, en efecto, ha ocurrido" - Andy Warhol

MAAZ