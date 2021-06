¿Existen los vampiros en el Universo Cinematográfico de Marvel? Esto es todo lo que sabemos al respecto

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no deja de expandirse. En la actualidad ya hay personajes para hasta regalar: dioses, semidioses, elfos, enanos, alienígenas, metahumanos, de todo. Pero hay una especie que se ha especulado mucho y que abriría un sinfín de posibilidades, se trata de los vampiros, ¿es que existen en el UCM?

A pesar de no estar presentes claramente, en 2017 se confirmó su existencia en la cinta Thor: Ragnarok. ¿Cómo así? Pues sí, cuando Thor y el guerrero Kronan Korg se están preparando para la batalla. Korg le ofrece al personaje de Chris Hemsworth un tridente de madera, el cual, aseguró, sólo sería útil si tres vampiros estuvieran apilados. Sería así que Korg confirmó la existencia de vampiros espaciales en el UCM. Parece muy tonto, pero no es.

Korg tiene un sentido del humor muy peculiar. Foto: Especial.

¿Si es algo serio la existencia de vampiros espaciales en el UCM?

Korg, interpretado por el propio director de la cinta, Taika Waititi, también escribió, dirigió y protagonizó What We Do in the Shadows, una comedia que se enfoca en tres vampiros, por lo que muchos creen que más bien se refirió a una referencia a su propia obra y sin que tenga repercusiones.

Aunque lo curioso es que sí hay vampiros en Marvel, sólo hace falta recordar a Blade, quien ya tuvo su trilogía interpretada por Wesley Snipes, que fue de las primeras que impulsó el auge de las películas de la casa editorial en la pantalla grande. Y aunque la franquicia lleva más de 10 años pausada, finalmente el personaje se integrará de nueva cuenta a Marvel con una próxima película protagonizada por Mahershala Ali.

¿Por fin estarán juntos? Foto: Especial.

Además, Sony también está produciendo una cinta enfocada en los chupasangres con Morbius de Jared Leto, enemigo de Spider-Man. Con esta información, las palabras entre Thor y Korg serían importantes, pues podrían abrir la puerta para que estos personajes se unan al UCM para ver nuevas y tenebrosas aventuras.

msb