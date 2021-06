Frase mexicana: "Chiflando y aplaudiendo", descubre el origen y significado de esta expresión

Existe una infinidad de frases mexicanas que son utilizadas desde hace decenas de años pero de las que se desconoce su origen y significado, por eso en esta ocasión te diremos de dónde viene la expresión popular "Chiflando y aplaudiendo", la cual proviene de un antiguo oficio de nuestro país.

Cuando se trata de regionalismos en el lenguaje, los mexicanos somos expertos, pues existen frases que han sido usadas por generaciones, las cuales se han convertido en parte importante de la comunicación, pues otorgan una particular forma de expresarnos que genera identidad.

¿Cuál es el origen de la expresión?

El origen de la frase "Chiflando y aplaudiendo" se ha popularizado como una forma para pedir a una pareja que deje de manifestarse afecto en público, pero su origen en realidad no tiene nada que ver con esta connotación, pues proviene del

viejo oficio mexicano de los tlachiqueros.

Estos hombres eran los encargados de extraer el agua miel del maguey para hacer el pulque, su nombre proviene de la palabra náhuatl “tlahchiqui”, que quiere decir raspar algo.

Durante las largas jornadas de trabajo era común que los tlachiqueros estuvieran tentados a tomar tragos del aguamiel, algo que no era bien visto por sus patrones, pues podían contaminar la mezcla y no tenían la misma productividad si se ponía a beber, por lo que se les pedía que chiflaran mientras meneaban el aguamiel, esto para demostrar que no lo estuvieran bebiendo.

La frase ha evolucionado con el pasar de los años, y en la actualidad es utilizada con la connotación de no tocar, por lo que muchos la comenzaron a usar para indicarle a las parejas de jóvenes que no se manifiesten amor, o efusivas muestras de cariño en público.

