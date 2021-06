¡Mexicano se gradúa de Harvard! Esta y otras noticias te sacarán una sonrisa hoy

En tiempos tan complicados como los que vivimos actualmente, es importante destacar las buenas acciones que suceden a nuestro alrededor para levantar el ánimo y demostrar que somos más las personas que trabajamos para tener una mejor sociedad, por eso te presentamos Las Buenas de la Semana, una selección de los mejores hechos que han pasado en días recientes en México y el mundo.

Sabemos que leer malas noticias constantemente puede ser difícil y estresante, pues la incertidumbre sigue en el aire, sin embargo, aunque pareciera que todo está perdido, siempre hay buenas noticias para difundir y que ayudan a devolvernos la esperanza y fe en la humanidad.

En esta edición de Las Buenas de la Semana, te presentamos las historias de un joven mexicano que se graduó de Harvard, un ‘lomito’ héroe en Tamaulipas y otros hechos que seguro te harán sonreír el día de hoy.

Erick Martínez, hijo de migrantes mexicanos, se convirtió en el primero de su familia en conseguir un título universitario al graduarse de la carrera de neurobiología por la Universidad de Harvard; ahora continuará sus estudios en la especialidad de neurología por la Universidad de California.

Oldest of 10 each, my folks quit elementary (dad) & middle (mom) school in rural México to help make ends meet. So they came to the US to work as farmworkers mostly in rural southwest GA.

My medical school graduation was one small step for a man, one giant leap for fam-kind. ???????? pic.twitter.com/QhMlbIs0Qs