Henry Cavill deja Superman y crecen rumores de papel como príncipe en Disney

Henry Cavill ha destacado por su versatilidad y talento ante las cámaras con diferentes papeles con los que logran conquistar al público; sin embargo, se dio a conocer que no será más Superman y esto desató los rumores sobre su llegada a Disney.

Fue el medio The Hollywood Reporter quien informó que Cavill ya no será parte de DC Comics como Superman, lo que de inmediato lo convirtió en uno d los actores más cotizados y aunque ya trabaja en algunos proyectos con Netflix han crecido los rumores sobre su participación en Disney.

Henry Cavill es parte de producciones como “Enola Holmes” y “The Wicther” en Netflix, pero no se ha descartado que ahora participe en los clásicos de Disney con los live action con los que se han revivido algunas de las cintas más populares.

Henry Cavill como príncipe en Disney

De acuerdo con el portal We Got This Covered, el actor de 37 años de edad podría ser el nuevo príncipe de Disney al ser considerado para interpretar a Tarzan o Hércules en los siguientes live action que ya fueron confirmados.

Aunque Henry Cavill no ha dado declaraciones al respecto, sí se ha mencionado que el actor busca ser parte de algunas producciones importantes luego de abandonar Superman, que fue uno de sus papeles más importantes.

Tal ha crecido la popularidad del actor, que también se ha mencionado que lucha con Chris Hemsworth -a la cabeza como favorito para el personaje- por obtener el papel como He-Man, algo en lo que se ha mostrado interesado y trató de convencer a los directores.

