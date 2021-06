Esta es la loca conexión de la serie "Loki" con "Los 4 Fantásticos" y "Ant-Man 3"

“Loki” se convirtió en la tercera serie de Marvel Studios para la plataforma Disney Plus y que forma una parte muy importante de la Fase 4 del MCU. Pese a esto debemos puntualizar que esta es la punta de lanza de muchas películas, pues durante estos seis capítulos de la serie protagonizada por Tom Hiddleston sabremos información muy importante.

Hay que recordar que en el primer episodio de la serie, se nos presentaron varios elementos importantes como la Agencia de Variación Temporal o los Guardianes del Tiempo, mismo sque tendrán una gran repercusión en el futuro del la Fase 4 del MCU.

¿Cómo repercute "Loki" en Los 4 Fantásticos" y "Ant-Man 3"?

Si no has visto el primer capítulo de la serie, este es momento de retirarte de esta nota, pues esta tiene spoilers. Si sigues aquí seguramente recuerdas que durante la llegada de “Loki” a la Agencia de Variación Temporal, nuestro querido villano descubre lo que son los viajes en el tiempo y como es que estos pueden tener como una repercusión en la creación de universos paralelos.

Tras esto queda claro que los futuros proyectos de Marvel seguirán en el concepto del multiverso y en esta serie llegó para explicarlo a detalle, como en su momento se hizo en “WandaVision”.

Por tal motivo es casi seguro que en “Loki”, se vean avances de esos múltiples universos, como su cercanía a “Spider-Man: No Way Home” o “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, cintas que estarán muy relacionadas con realidades alternativas de Marvel.

Es por esto que ahora los fans esperan que en “Loki”, se sepa quién será el gran villano tras la partida de Thanos y la llegada de los nuevos Vengadores. El nombre que con más fuerza suena es el de Kang el Conquistador.

Es aquí donde entra “Ant-Man 3”, pues de acuerdo con los cómics este será el villano, cuya presencia en esta cinta ya se ha confirmado bajo el rostro de Jonathan Majors.

Este villano nació en el siglo XXX, cuando se da cuenta que en su tiempo el mundo se había convertido en un lugar hostil, Kang logra aniquilar la violencia en la Tierra y hacerse con el planeta.

Sin embargo, para lograrlo, Kang utiliza el Reino Cuántico para viajar en el tiempo y este sería el punto de conexión con el microscópico héroe que le da vida el guapo y fantástico Paul Rudd.

Finalmente, sabremos que el verdadero nombre de Kang el Conquistador es Nathaniel Richards, por lo que el villano es descendiente de Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantástico.

