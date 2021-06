Loki: El primer capítulo tiene una "escena final" y nadie se dio cuenta

Este 9 de junio se dio el esperado estreno de Loki, la serie va a estar basada en el querido personaje de Marvel, esto a través de Disney Plus, misma que ha roto los récords de reproducciones en la plataforma.

A L E R T A S P O I L E R S

¿Qué pasó en el primer episodio?

La historia del "Dios de la mentira", comienza cuando en Avengers Endgame, por un error en la forma en la que los Vengadores del futuro intentan robar el Teseracto y las cosas no salen como lo planearon y esta gema den infinito termina en manos de Loki.

En la cinta no se supo que fue lo que pasó con el hermano de Thor, sin embargo, en su serie se puede ver que llega al desierto en Mongolia, rompiendo la línea del tiempo, pues luego de ser aprendido por los superhéroes debía regresar a Asgard y de ello se derivaban varios acontecimientos que marcan el futuro del UCM.

Mientras está en Mongolia, de inmediato aparecen agentes de la Autoridad de Variación de Tiempo (AVT), quiénes lo aprenden y lo llevan a juicio por su crimen contra el tiempo, su veredicto es el de culpable, sin embargo, llega un agente (Mobius) para liberarlo con el fin de que sea el Dios quien ayude a la unidad de los "Guardianes del Tiempo", a detener a una "variante" que les ha complicado mucho su labor de cuidar las líneas del tiempo.

La serie tiene un aspecto de diseño inspirado en los años 70, aunque no se sabe exactamente cuál es la época, además, goza de que todo en la TVA es sumamente burocrático lo que lleva a la inesperada "escena final" del capítulo uno.

¿Loki tiene escena final?

El capítulo se titula "Un glorioso propósito", y como es clásico en las producciones de Marvel, al finalizar tiene una sorpresa, aunque esta vez no fue una escena, sí fueron unas palabras que tienen que ver con la trama de este episodio, pues es de recordar que es un monitor el que le explica a Loki con una grabación, cuál fue su delito, un trato poco común para el "Dios de las mentiras".

Al final con la misma voz se puede escuchar "Gracias por visitar la AVT, no dudes en evaluar nuestro servicio", muchos fanáticos no la escucharon, por eso si ya viste Loki y no lo notaste regresa al capítulo y adelántalo hasta los créditos.

Y este es el tráiler de la serie, por si quieres saber más:

psc