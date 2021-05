Cierre del Patrick Miller y el dolor de los chavorrucos; esta es la historia del meme de la semana

Este es un domingo más de la "barbacha de Santiago" (que por cierto mejor nos desayunamos atún "estamos de dieta") de estar en chanclas hasta las seis de la tarde, de lavar ropa y por supuesto del Meme de la Semana.

Este día las risas vienen patrocinadas de los chavorrucos y de las láminas sudadas de la famosa disco “Patrick Miller”, donde no había distinción de clases sociales (el cadenero es el que dice quien pasa), lugar donde el joven trajeado de la Condesa baila y toma chela con el chico de la Morelos, donde la chica fresa de la Narvarte comparte la pista con la joven de la Valle Gómez.

Hoy el meme nace de la foto del emblemático lugar donde su entrada esta semana se le puede ver con un letrero de “Se renta”, que rompió el corazón de tu tío el que dice “Vamos agarrar la jarra”, que sacó la lagrimas de tu amigo en que parece una copia del actor Steve Buscemi en con la frase: "How do you do fellow kids?" en “30 Rock” o tu vecina que piensa que es “cool” decir que algo esta “cool”.

La historia detrás del meme

Durante la tarde del pasado viernes 7 de mayo, los amantes del baile y chavorrucos de hueso colorado (Luis K, lo sentimos mucho) escribieron en sus redes sociales usando su Blackberry Pearl, su preocupación luego de que se convirtiera en viral una fotografía del exterior del emblemático "Patrick Miller", una de las discos más famosas en la Ciudad de México.

Y como dice Apu en los Simpson: "El Patrick Miller te hacía esperar en una fila enorme para pagar el cover, la chela se calentaba, era un sauna gigante, ponían muchas rolas menos las que querías bailar, sin embargo aún así ahí va el mejor antro para bailar de la Ciudad de México", es sin duda la mejor forma de describir este momento.

Parece ser que económicamente la pandemia Covid-19 ha cobrado una nueva víctima obligó el cierre del legendario lugar. Varios usuarios de Twitter compartieron esta imagen que aparentemente es reciente, en donde se observa el letrero de "se renta" sobre el acceso del "Patrick Miller", lo que inmediatamente generó confusión.

Y la pista dejó de arder los viernes en la noche...

Descanse en paz Patrick Miller.

uD83DuDCF8 @carlos_s pic.twitter.com/73JjvF2vuL — Luis Baylón (@PeladoMuyPelado) May 7, 2021

Hasta el momento no se sabe si realmente este bonito lugar donde el tiempo ya se detuvó ya no verá de nuevo sus pistas llenas de gente, sin embargo lo que si sabemos es que hay muy buenos memes y acá te dejamos los mejores.

El Patrick Miller cerró sus puertas y estoy sintiendo muchas cosas pic.twitter.com/saNiYy7kfl — Ximena Santander (@XimSantander) May 7, 2021

Así se me veía en el Patrick Miller uD83EuDD7A https://t.co/HPhmM5n9YE — Ale QH (@agorathauma) May 7, 2021

El Patrick Miller te hacía esperar en una fila enorme para pagar el cover, la chela se calentaba o la sacabas en chinga porque era un sauna gigante, ponían todas las canciones menos las que querías bailar... aún así ahí va el mejor antro para bailar de la CDMX pic.twitter.com/LAqet2Mv5U — (André) uD83CuDDE8uD83CuDDF4 (@Fozzii) May 7, 2021

