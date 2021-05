Madre compra puente peatonal para que su hijo vaya a la escuela: VIDEO

La seguridad de un hijo o familiar, siempre será primordial para las personas Y, ante una situación complicada, se puede hacer lo impensable con tal de apoyarles. Esto fue lo que sucedió con una mujer que, sorpresivamente, invirtió más de 3 millones de pesos en la construcción de un puente peatonal para que alumnos y profesores puedan llegar seguros a la escuela.

Es normal que a veces sea complicado llegar hasta el colegio. Por tráfico, ruta larga o simplemente porque el camino no sea el más adecuado. Esto fue algo que solventó esta mujer y, de paso, para ella y toda la comunidad.

Mujer ayuda a su comunidad en China

Lo anterior sucedió en la provincia Henan en China. La mujer se apellida Meng, sin revelar su nombre completo. La señora Meng indicó que la idea de construir el puente se originó debido a que su hijo y compañeros tenían dificultades para cruzar en esa parte del camino.

En ese tramo a cruzar, tanto alumnos como profesores para llegar a la escuela, es una carretera, por lo que no hay semáforos y es peligroso para ellos. Sumado a esto, a la hora de entrar a la escuela, hay mucho tránsito de autos.

Para rematar, la señora Meng indicó que la zona presenta lluvias intensas y suele haber charcos, lo cual provoca que se mojen y lleguen así, maltrechos, al colegio. Esto último, fue algo que provocó algunas enfermedades en su hijo que siempre se mojaba los pies.

Gobierno local construyó el puente

Ante la situación, la señora indicó a medios locales que fue el gobierno local quien construyó el puente peatonal, pero, financiado al 100% con dinero de la señora Meng.

A pesar de todo este esfuerzo destacado, la señora precisó que no confesó su acto a su hijo, con el fin de que no haga alarde de ello con sus amigos. Reiteró que sólo quiere contribuir con la seguridad de alumnos y profesores y precisó que hace lo que pudo permitirse, pues el dinero no se lo llevará a la muerte y no requiere dejar mucho dinero a su hijo.

Para rematar, indicó que nombrará al puente como "Puente de la sabiduría" y espera que los alumnos sean más sabios cada vez que crucen.

