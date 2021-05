¿Cómo y dónde nació el May the 4th be with you?

La saga de Star Wars es un éxito a nivel mundial, pero no sólo eso, sino que se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular a tal grado que se creó su propio su día que hace alusión precisamente al mundo que fue creado por George Lucas diversidad de películas, series y videojuegos que van hasta el momento. Se trata del 'May the fourth be with you’, pero ¿sabés cómo se creó? Te lo explicamos.

Tiene un orgien en la política

Aunque el origen es un poco truculento, ya que no fue una fecha instaurada por los creadores de la saga, hay muchos que insisten en que todo se remonta hacia finales de la década de los 70. El 4 de mayo de 1979 Margaret Thatcher hizo historia al convertirse en la primera mujer primer ministro de Gran Bretaña.

¿Y qué tiene eso qué ver? Te preguntarás, pues bueno es que los miembros del partido político conservador compraron casi toda la sección publicitaria del London Evening News para celebrar la victoria electoral. Entre los titulares se leía "May the Fourth be with you, Maggie" haciendo una clara referencia a Star Wars que había arrancado la saga dos años antes.

A partir de ahí, se comenzó a expandir en todo el mundo, por lo que los más grandes fanáticos de esta saga comenzaron a utilizar esos términos y de esa manera habría nacido la idea de esta idea, que terminó como un homenaje a la historia creada por George Lucas.

A lo largo de las décadas, sólo las nueve películas principales han generado casi 9 mil millones de dólares en ventas de taquilla, lo que las convierte en una de las franquicias de películas más exitosas de la historia. Si eres un verdadero fan, es momento de que veas las películas más emblemáticas y disfrutes de los nuevos contenidos.

msb