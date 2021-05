Netflix ¿Cuándo se estrena Hospital Playlist, segunda temporada?

El mes de junio Netflix tendrá varios estrenos. Películas, series, documentales, entre otros, renovarán el catálogo de la plataforma. Entre estas nuevas entregas está la segunda temporada del drama coreano Hospital Playlist, una historia que debido al éxito en su país de origen y en el servicio de streaming tendrá más episodios.

Los actores Jo Jung Suk, Yoo Yun Suk, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung y Jeon Mi Do, volverán a la pantalla para continuar con la trama médica que ganó reconocimiento internacional, pues se llevó la estatuilla como mejor serie en los Brand of the Year Awards.

Esta producción es una colaboración entre la compañía estadounidense y la cadena de televisión surcoreana tvN, con quien ya ha lanzado varios k-dramas. Pasillos de hospital -como se le conoce en Latinoamérica- tuvo 12 episodios los cuales se terminaron de emitir el 28 de marzo, pero los fans pidieron una nueva temporada.

¿De qué trata Hospital Playlist 2?

La primera temporada contó de forma divertida y emotiva la vida de cinco exitosos médicos que se conocieron tras ingresar a la misma universidad en 1999. Ahora trabajan en el mismo hospital, son grandes amigos y tienen una banda llamada MiDo FaLaSol.

En la segunda entrega se resolverán algunas de las dudas de los fans, como qué tipo de relación tendrán Ik Joon y Song Hwa después de que su colega y amigo se le confesara, o el avance entre la pareja de Jung Won y Gyeo Wool, así como el crecimiento personal de Seok Hyung y la resolución del desencuentro entre los novios Joon Wan e Ik Sun.

Esta es la fecha de estreno de Hospital Playlist 2

Hospital Playlist 2 comenzará transmisiones en Corea del Sur y en Netflix a partir del l 17 de junio del 2021. Al ser un dorama, se espera que cada semana se liberen dos capítulos diferentes.

