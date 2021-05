Estadio Azteca: De Belinda a Michael Jackson, éstos son los mejores conciertos del Coloso de Santa Úrsula

Este 29 de mayo se cumplen 55 años de la inauguración del Estadio Azteca, pues en 1966 el estadio de futbol abrió por primera vez sus puertas. Los jugadores del América, campeones de la temporada 1965-66, y del Torino de la Liga italiana fueron los primeros en pisar la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Aunque originalmente cumple la función de estadio de futbol, ha sido utilizado como auditorio de conciertos debido a su gran capacidad, pues pueda albergar más de 87 mil​ espectadores, siendo uno de los recintos más grandes. Por esta razón ha alojado los eventos más importantes del país y aquí te presentamos los mejores.

1. Michael Jackson

En 1993, El Rey del pop realizó su segunda gira mundial "Dangerous World Tour" y México fue una de las paradas de este evento. A pesar de que en ese año se devaluó el peso, el cantante llenó las cinco fechas -repartidas entre el 29 de octubre y el 11 de noviembre-.

2. Paul McCartney

El ex integrante de The Beatles se presentó en la cancha del Estadio Azteca frente de alrededor de 90 mil personas. Paul McCartney ha venido a México en 10 oportunidades, siendo la última vez el Zócalo Capitalino, donde presentó sus más grandes éxitos como Coming Up.

3. U2 - 2006

Otras de las bandas que se ha presentado en el Coloso de Santa Úrsula, es U2, quienes pisaron por primera vez el estadio en en el año 2006 con su gira llamada Vertigo Tour. Para la presentación de la banda de rock se instaló en el recinto la llamada garra, una estructura metálica que contenía luces y más de 400 altavoces.

4. Juan Gabriel

Por su puesto el talento mexicano no podía faltar y Juan Gabriel fue uno de los que dio un gran show en 1999. El divo de Juárez hizo vibrar el estadio con sus más grandes éxitos, los cuales fueron coreados por los miles de asistentes que acompañaron al cantante más emblemático.

5. Vicente Fernández

Con Un Azteca en el Azteca fue como Vicente Fernández llegó al Coloso de Santa Úrsula. Frente a 85 mil asistentes, el cantante hizo un recorrido por los temas con los que ha dado a conocer la música regional mexicana por el mundo como "El rey", "De qué manera te olvido" y "Volver, volver".

6. Belinda

La cantante de pop llegó al Estadio Azteca gracias a su talento en la actuación, pues debido al éxito de sus telenovelas infantiles como Amigos x Siempre y Cómplices al rescate, la llevaron a estar enfrente de miles de personas a muy temprana edad. La última vez que Beli se presentó en el recinto de Coapa, fue durante el AMLOFest, un concierto para celebrar la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

