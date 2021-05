Raquel Orozco: Diseñadora de la mujer cosmopolita

¿Cómo definirías tu estilo?

TRENDY, ELEGANTE Y ATEMPORAL.

Yo creo que parte muy importante de tu éxito ha sido la forma en que entiendes el cuerpo de la mujer, haces magia con tu ropa, ¿Cómo lo logras?

DISEÑO PARA LA MUJER REAL, CON CURVAS, SIN CURVAS, TRATO DE ENTENDER PERFECTAMENTE EL CUERPO Y SUS NECESIDADES Y COMO MUJER PRUEBO CADA PIEZA Y CORRIJO CADA DETALLE ANTES DE QUE LLEGUE A PRODUCCIÓN

Hiciste una nueva línea: stay at home, platicamos al respecto.

CUANDO SURGE LA PANDEMIA ME SUME A LAS NECESIDADES MUNDIALES EN CUANTO A MI RUBRO Y DECIDI CREAR UNA LÍNEA QUE PUDIERA FUNCIONAR PARA ESTAR EN CASA PERO QUE TAMBIÉN PUEDAS SALIR CON ELLA QUE FUERA ELEGANTE, SUMAMENTE CÓMODA Y SENTIRTE FELIZ.

¿Crees que la mujer se puede empoderar a través de lo que viste?

CREO QUE PODEMOS CREAR UN ESPACIO DE ARMONÍA DENTRO DE NOSOTROS Y SENTIRNOS MÁS LINDAS SIN PERDER LA COMODIDAD QUE ESO TAMBIÉN SE REFLEJA EN NUESTRO ROSTRO Y CUERPO, LO MÁS IMPORTANTE ES QUE VESTIRNOS PARA NOSOTRAS MISMAS TE DA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN TI MISMA.

¿Cómo hiciste para seguir trabajando aun mientras estábamos en semáforo rojo?

TRATAMOS DE TENER LA MENTE OCUPADA EN GENERAR PROYECTOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, TUVIMOS QUE TRABAJAR A DISTANCIA LO CUAL FUE UN RETO MUY GRANDE YA QUE NOSOTROS GENERAMOS PIEZAS NUEVAS TODO EL TIEMPO Y LA LOGÍSTICA FUE MUY COMPLEJA AL INICIO, PERO CONFORME PASABA EL TIEMPO LO PUDIMOS LOGRAR

¿Te encanta el uso del color y de combinar colores poco comunes, como podemos lograrlo sin vernos ridículas?

EL ADN DE LA MARCA ES EL COLOR Y ME ENCANTA EXPRESARME CON EL COLOR EN TODOS LOS SENTIDOS, Y EN MIS COLECCIONES LA DOSIS DE COLOR ES MUY IMPORTANTE, Y BUSCO SIEMPRE GENERAR PROPUESTAS NUEVAS PARA QUE LAS MUJERES TENGAN EN SU GUARDAROPA UNA PIEZA QUE LES GENERE ALEGRIA

¿Alguna vez has diseñado para hombre? ¿Lo piensas hacer?

LO HE HECHO EN OCASIONES ESPECIALES, PERO PREFIERO SEGUIR ENFOCADA EN LAS MUJERES.

Platícanos de tu línea de joyería.

ES UNA LINEA QUE ES EL COMPLEMENTO DE CADA COLECCIÓN, ES PLATA BAÑADA EN ORO, PIEZAS MUY PROTAGÓNICAS Y SE PUEDEN USAR EN TODO MOMENTO SIGUIENDO EL MISMO RITMO DE LA MARCA.

Para ti, ¿Qué básicos clásicos hay que tener en el guardarropa?

UN BLAZER NEGRO Y GRIS YA QUE ESTAS DOS PIEZAS LAS PODRAS USAR CON TODO Y LEVANTAN CUALQUIER OUTFIT Y LO LLEVA AL SIGUIENTE NIVEL, SE PUEDE USAR CON VESTIDOS Y AHORA TAMBÉN CON PANTS ASI QUE INVERTIR EN UN BUEN BLAZER NOS AYUDA A MARCAR LA DIFERENCIA EN TODOS NUESTROS LOOKS.

¿Hay algún diseño que saques cada año?

NO SIEMPRE, PERO EXISTEN DISEÑOS QUE LAS CLIENTAS LOS PIDEN EN DIVERSOS COLORES Y ES AHÍ CUANDO LE DAMOS OTRA OPORTUNIDAD AL DISEÑO Y LO REPETIMOS.

¿Cuál dirías que es tu insignia en todas tus prendas?

EL COLOR, EL FIT, Y EL PROTAGONISMO

¿Qué es lo mas importante para que una prenda se vea de calidad?

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PIEZA Y TODOS LOS ACABADOS INTERNOS SON LO MÁS IMPORTANTE PARA MI.

¿Cómo ha evolucionado tu estilo desde que comenzaste hasta hoy?

ME GUSTA APRENDER COSAS NUEVAS, NUEVAS FORMAS DE CONSTRUIR UNA PIEZA, NUEVAS TELAS, NUEVOS PATRONES ESTAMOS EN CONSTANTE APRENDIZAJE EN CADA COLECCIÓN ESO ME EMOCIONA MUCHO Y CREO QUE EN CADA COLECCIÓN VAMOS EVOLUCIONANDO CONFORME NOS TOPAMOS CON PROBLEMAS PARA RESOLVER PIEZAS MUY COMPLEJAS.

Platícanos como es tu proceso de diseño.

NO EXISTE UN PATRÓN PARA MI, SIEMPRE ESTOY DISEÑANDO PIEZAS Y CUANDO TENGO LA INSPIRACION LISTA TODO SURGE DE MANERA CONSTANTE Y EMPIEZO A BOCETAR Y NO PARO EMPIEZO A REUNIR ALGUNOS DISEÑOS QUE PUEDEN ENTRAR EN DICHA COLECCIÓN Y LOS QUE NO LOS DEJO PARA LA SIGUIENTE.

¿Cuáles han sido los retos mas importantes en tu carrera?

MI LUCHA TODO EL TIEMPO CON LA CALIDAD Y LAS COSAS QUE PARECEN MUY COMPLICADAS DE PRODUCIR ESO LLEVA TIEMPO Y BASTANTE ESFUERZO PARA LOGRAR QUE TU EQUIPO TE SIGA EL RITMO.

¿Qué sigue para ti?

LLEGAR A TALLAS MÁS INCLUSIVAS PARA MEXICO Y USA.

¿Cómo ha sido trabajar a lado de tu marido por tanto tiempo?

AL PRINCIPIO FUE MUY COMPLEJO, PERO ENTENDIMOS LOS DOS EL ROL QUE TIENE CADA UNO EN LA EMPRESA Y LO RESPETAMOS, SIEMPRE EXPONEMOS NUESTROS PUNTOS DE VISTA PERO BUSCAMOS UNA SOLUCIÓN QUE SEA LA MÁS ADECUADA PARA LA MARCA, NOS VALORAMOS MUCHO YA QUE LOS DOS VEMOS EL ESFUERZO QUE HACEMOS EN CADA UNA DE NUESTRAS AREAS Y ESO NOS PERMITE AYUDARNOS MÁS Y A ENTENDERNOS MÁS Y SER MÁS COMPAÑEROS EN LA OFICINA Y EN CASA LOGRAMOS QUE SEA NUESTRO ESPACIO ZEN, NOS ENCANTA ESTAR EN CASA Y LO DISFRUTAMOS MUCHO.

Eres madre de dos hijas, ¿ves a alguna con indicios de dedicarse a la moda como tú?

TIENEN PERSONALIDADES MUY FUERTES A UNA LE ENCANTA ORGANIZAR TODO EL TIEMPO Y A LA OTRA SE EXPRESA MUCHO CON EL ARTE ASI QUE ME ENCANTARIA, PERO SERIA MAS FELIZ QUE ELLAS ELIGIERAN LO QUE LES APASIONE COMO A MI, ENCONTRAR EN LA VIDA NUESTRO TALENTO ES MUY IMPORTANTE PARA SER FELIZ Y PREFIERO MUJERES FELICES.

Para ti, ¿Qué es la moda? ¿Qué papel juega en tu vida?

ESTA EN TODAS PARTES EN MI VIDA, ES A LO QUE ME DEDICO Y AMO PROFUNDAMENTE MI TRABAJO LO VEO COMO UN SUEÑO HECHO REALIDAD Y SOY MUY AFORTUNADA DE DEDICARME A GENERAR SONRISAS FRENTE AL ESPEJO DE LAS MUJERES.

POR BRENDA JAET

FOTOS: JDS AGENCIA

MAAZ