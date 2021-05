Freddie Mercury será el protagonista de un COMIC y esto es todo lo que debes saber

Freddie Mercury es una de las personalidades más icónicas de toda la historia del rock y a casi dos décadas de su desafortunado fallecimiento su legado sigue influyendo en las nuevas generaciones, prueba de ello es que el legendario vocalista de Queen será el protagonista de un comic que estará disponible a finales de este 2021 por lo que a continuación te contamos todo lo que debes saber para que puedas adquirirlo.

Este comic se titulará Freddie Mercury: Lover of life, Singer of Songs y será un homenaje para el músico nacido en una isla perteneciente a Tanzania en 1946, se sabe que esta nueva novela gráfica es una colaboración entre las compañías Z2 Comics, Universal Music Group y Mercury Songs Ltd.

Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs estará disponible en noviembre de 2021 y saldrán tres versiones diferentes; la edición estándar de pasta dura tendrá un precio de 29.99 dólares, mientras que la edición estándar de pasta suave tendrá un valor de 19:99 dólares. Además, estará disponible una edición delux, la cual, además de la versión estándar con pasta dura, contará con un coleccionador, así como tres posters especiales y el box set ‘Never Boring’ en el que se recopilan en discos de vinil los más grandes éxitos de Mercury en su etapa como solista, este paquete tendrá un precio de 99.99 dólares.

La novela gráfica estará disponible en noviembre. Foto: Especial

¿De qué trata el comic?

Se sabe que esta novela gráfica contará a grandes rasgos la biografía de Freddie Mercury, la cual inicia en Zanzibar y la India, posteriormente, se enfocará en su llegada a Inglaterra y en su etapa de formación como músico y cantante, posteriormente, se abordará su llegada a Queen y su consolidación como una de las figuras más grandes del rock.

De acuerdo con Universal Music, este libro biográfico de Freddie Mercury fue escrito por Tres Dean y fue ilustrado por Kyla Smith, Robin Richarson, Safuya Zerrougui, Tammy Wang y Amy Liu y la foto de portada estuvo hecha por David Mack.

La disquera asegura que esta novela gráfica es un material imprescindible en las colecciones de todos los seguidores de Queen y de Mercury pues relata aspectos de la vida del cantante que no se abordan en otras obras.

50 años de Queen

“The Greatest” es la serie con la que se celebran 50 años de la creación de Queen, banda formada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon que alcanzó la fama mundial en la década de 1970 y logró mantenerse en la cima de la industria musical hasta principios de los 90.

Esta serie se estrenó en marzo de 2021 y contará la historia de la emblemática banda a lo largo de 50 capítulos, los cuales se estrenan semanalmente a través de la plataforma de YouTube.

Con información de CNN

