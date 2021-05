¿'Butter' de BTS es un tributo a Queen? Aquí las evidencias: VIDEO

La espera se hace cada vez más corta para ARMY, pues BTS está a punto de estrenar Butter su nueva canción, la cual es la segunda que interpretan en inglés y que busca convertirse en todo un éxito tal y como lo hizo con Dynamite, sencillo que rompió récords y con el cual consiguió una nominación a los premios Grammy 2021.

La banda de k-pop lanzó esta mañana el video teaser de la canción Butter en donde da una probada de lo que sería este material musical. Inmediatamente después de dar a conocer este pequeño clip de 20 segundos, las redes sociales ubicaron al grupo y al sencillo en las principales tendencias de Twitter.

Además, el video publicado en el canal de YouTube de HYBE LABELS -agencia de la agrupación- superó el millón de likes y el medio millón de visualizaciones, con tan sólo una hora de haber sido lanzado.

BTS le rinde un homenaje a Queen

Después de hacerle un homenaje a Michael Jackson en Dynamite, BTS vuelve a recordar a las máximas estrellas de la música, pues en pocos segundos de la introducción se puede escuchar parte del la canción Another One Bites the Dust del grupo de rock Queen, liderado por Freddie Mercury.

ARMY también comparó el estilo a blanco y negro que RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, con las imágenes de los álbums de los intérpretes de Bohemian Rhapsody.

La propia cuenta de Twitter de la banda inglesa dio retweet a la publicación de HYBE en la que se posteó el video oficial. "¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? Another One Bites The Dust x Butter", escribió y confirmó que se trata de un homenaje por parte de la banda de k-pop.

¿Cuándo se estrena Butter de BTS en México?

El estreno del MV de Butter será el l 21 de mayo a la 1 p.m. hora coreana, mientras que México se podrá ver el 20 de marzo a las 11:00 pm. Además, BTS interpretará la pista por primera vez en televisión durante los Billboard Music Awards 2021, premios a los que están en cuatro categorías y que se transmitirá el 23 de mayo a las 8 p.m.

mfa