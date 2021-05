VIDEO VIRAL: Perrito confundido enternece las redes; es lo mejor que verás hoy

Nadie puede negar que cuando se trata de videos virales los de perritos son favoritos, pues las reacciones de los canes suelen ser inesperadas, como le pasó a este pequeño yorkshire, quien quedó confundido y sin saber a quien seguir luego de que sus dueños corrieran en direcciones opuestas.

En las redes sociales hay infinidad de retos, y aunque la mayoría de los challenge no tienen que ver con los animales, este en particular sí involucra la reacción de los perros. El #dogchallengerunaway es una prueba para saber con cual de los amos se va un can, lo que demostraría quizás mayor amor o lealtad.

Este perrito quiere a sus amos por igual

La usuaria de TikTok @kamilandra_ realizó el mencionado reto junto a su perrito de raza yorkshire y quien pareciera ser su pareja. En el video se observa como primero colocan al cachorro en medio de los dos amos, para luego cada uno correr en dirección contraria.

En la mayoría de los casos, el can se lanza para alcanzar a uno de los dueños, pero en el caso de este pequeño perro la confusión fue mayor, por lo que no supo como reaccionar y se quedó en el mismo lugar ladrando, para luego verlo dar vueltas y tratar de llamar la atención de sus amos.

El clip se ha vuelto viral en TikTok, la plataforma de videos cortos, pues hasta el momento lo han reproducido 11.1 millones de veces. Además los internautas y usuarios de la red social no han dejado pasar la ocasión para comentarlo, obteniendo más de 37 mil divertidos mensajes.

"The loyalty is real!" (¡La lealtad es real!), fueron las palabras con las que la usuaria acompañó el video que ha sido comentado con textos como: "El perro se eligió a sí mismo", "Se daño el perro y ya no tiene garantía", "Es el primero que veo que ama a los dos por igual y no se fue con nadie"; entre muchos otros.

