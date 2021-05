Agreden a músico disfrazado de cartón de leche en el Parque México: VIDEO VIRAL

Mauricio Solo es un músico independiente conocido por sus proyectos en bandas como “URSS Bajo el Árbol” y “Mil Soles”, sin embargo, su nombre comenzó a circular en redes sociales en los últimos días debido a que fue víctima de una agresión en el Parque México de la colonia Hipódromo en la Ciudad de México.

Lo curioso de todo esto es que fue agredido por supuestos elementos de seguridad del parque mientras estaba disfrazado de una caja de cartón de leche pues se encontraba grabando videos promocionales de uno de sus temas por lo que la escena se tornó un tanto divertida, aunque muy extraña.

El video del momento fue compartido a través del perfil del Tik Tok del cantante, quien ironizó sobre el asunto y mencionó que la agresión se originó debido a que los supuestos agentes eran intolerantes a la lactosa.

La agresión

En el Tik Tok, relata de forma breve que salió a realizar algunos videos para tratar de promocionar su último sencillo llamado “Supermercado” y para ello decidió ir al parque vestido como cartón de leche, tal como lo hace en el video oficial del tema, además, portaba un carrito de supermercado en el que transportaba su guitarra y otros productos, menciona que todo iba saliendo de maravilla sin embargo, dos hombres se le acercaron y se identificaron como agentes de seguridad del parque para retirarlo del lugar.

En las imágenes se puede observar que los dos supuestos agentes alegan con el músico y aunque no se aprecia con claridad qué es lo que dicen sus expresiones son de enojo y posteriormente inician los jaloneos y empujones pues aparentemente tratan de quitarle el carrito de supermercado.

De momento no se sabe cuál fue el desenlace de la historia y si hubo repercusiones legales contra alguno de los involucrados, sin embargo, diversos medios reportan que los agresores emitieron su versión de los hechos en redes sociales y aseguran que el músico los agredió primero y mencionan que el músico no subió completo el video pues de hacerlo se habría comprobado que ellos no iniciaron el pleito.

El curioso video generó cientos de comentarios de todo tipo pues hubo quienes tomaron las imágenes como una simple anécdota divertida, mientras que otros más aconsejaron al músico para que interponga una denuncia ante las autoridades por la agresión y otros más pidieron que se escuche la versión de los supuestos agentes de seguridad para conocer la historia completa.

Mauricio Solo es conocido por ser el vocalista de URSS Bajo el Árbol, una banda del genero indie rock formada en la Ciudad de México en el 2009, cuentan con dos álbumes de estudio y un EP llamado “Lin3as m3ntal3s”, además de diversos sencillos, a lo largo de su carrera han compartido escenario con bandas de renombre como Autin TV, Porter, Zoé, Hello Seahorse, entre muchos otros.

El proyecto solista de Mauricio Solo se llama Mil Soles y el tema “Supermercado” fue su último sencillo, el cual se estrenó en enero de 2021 y a principios de febrero se estrenó el video clip del tema en el que sale vestido como como cartón de leche.

CBC