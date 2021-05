Estrenos Netflix: Éstas son las series y películas que llegan el fin de semana del 27 al 30 de mayo

Se acerca el fin de semana y los amantes de las películas y series esperan ansiosos por los estrenos que llegarán en las diferentes plataformas de streaming, para ver producciones nuevas o algunas viejas pero que podrán volver a ver. En ese aspecto, Netflix es de los que ha estado más activo y ya tiene listo el material que estará disponible a partir de mañana.

En los días recientes estrenaron ¿Quién mató a Sara?, El Baile de los 41 y Ejército de los muertos, entre otras producciones. Pero viene lo mejor para el fin de mes. Por eso te decimos cuáles son los estrenos de series y películas que podrás ver a partir de mañana en Netflix.

Series

Lucifer - temporada 5

Llega el viernes 28 de mayo. En la primera parte de la quinta temporada, veremos que después de pasar un período en el infierno, Lucifer debe regresar a la Tierra para manejar el caos dejado por su hermano gemelo Michael. Él, mientras tanto había tomado su lugar. Finalmente abordará sus sentimientos por Chloe y responderá a la pregunta que los fanáticos se han estado haciendo desde el comienzo de la serie: ¿lo hará o no?

La nueva temporada de Lucifer se estrena el 28 de mayo

El método Kominsky - Temporada 3

Se estrena el viernes 28 de mayo. Sandy Kominsky y Norman Newlander no son de esos abuelitos que viven del pasado, pero tampoco tienen todo el futuro por delante. Por suerte, el humor no envejece para estos talentosos hombres. Tiene la participación de grandes estrellas como Michael Douglas, Alan Arkin, Sarah Baker y Danny DeVito. La serie fue creada por Chuck Lorre, responsable de éxitos como Two and a half men y The Big bang theory.

El método Kominsky es un gran éxito en Netflix

Ragnarök - Temporada 2

El fin del mundo se respira en cada rincón de un pueblo noruego golpeado por la contaminación y el deshielo de glaciares. Sólo una leyenda podrá combatir un viejo mal. Se estrena el sábado 29 de mayo. El fin de semana se estrena la temporada 2 de Ragnarôk

Películas

Roberto Baggio: El Divino

Es la historia de Roberto Baggio, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Graves lesiones, triunfos alcanzados y el descubrimiento del budismo son diferentes momentos que definieron su vida dentro y fuera de las canchas. Ya está disponible en Netflix. Está protagonizada por Andrea Arcangeli, Valentina Bellè y Andrea Pennacchi.

Milagro azul

Se estrena mañana jueves 27 de mayo. Para ayudar a su orfanato de escasos recursos, un hombre y un grupo de jóvenes se asocian al gruñón capitán de un barco para competir en un lucrativo torneo de pesca. El largometraje es protagonizado por Jimmy Gonzales, Dennis Quaid y Anthony González. Mañana se estrena Milagro Azul

David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres

Se estrena mañana 27 de mayo. Es un documental sobre los atentados de 1999 contra la comunidad negra, de Bangladesh y la comunidad gay de Londres. Después de eso se genera una incansable búsqueda de un culpable, un extremista de ultraderecha. Mañana se estrena la historia de David Copeland

