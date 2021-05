Estos son los NUEVOS y GUAPOS actores que aparecerán en "Emily in Paris" | FOTOS

Recientemente, la plataforma de streaming Netflix confirmó que habían iniciado con las grabaciones de la segunda temporada de “Emily in Paris”, pero se acaban de filtrar quienes son algunos de los nuevos y guapos actores que aparecerán.

Luego de que filtraron en internet las primeras imágenes de la segunda parte de la serie protagonizada por Lily Collins, se han revelado los actores que se unirán para los próximos capítulos.

A través de su cuenta de Twitter, la plataforma anunció que los tres actores que se unirán al elenco son Jeremy O. Harris, Lucien Laviscount y Arnaud Binard.

“Nuevas noticias”, anunció Netflix en un tuit donde compartió algunas fotos de los tres atractivos hombres que aparecerán en la serie.

#EmilyInParis Season 2 News:



Jeremy O. Harris will play an iconic fashion designer, Lucien Laviscount joins as a Brit who gets under Emily’s skin before she starts to like sarcastic charm, and Arnaud Binard guest stars as the party boy owner of a popular Saint Tropez nightclub. pic.twitter.com/lwiX1hZlsQ