Él, Ella y Elle: revista celebra la diversidad con Alejandra Bogue, Gvajardo y Lachlan Watson

A pocos días de que comience junio, mes para celebrar a la diversidad, la popular revista de moda Elle ha anunciado quienes serán los protagonistas de su siguiente edición, la cual contará con tres portadas, aquí te contamos de qué se trata.

¿Quiénes son los protagonistas de estas portadas?

ELLE

La primera portada es protagonizada por Lachlan Watson, quien se identifica por el pronombre they, them o elle, además es una de las persones no binarias más jóvenes en Hollywood.

Por otro lade, Watson, conocide por su participación en la serie de Netflix “Sabrina”, ha mostrado un profundo respeto hacia todes, siempre libre de etiquetas y muy segure de si misme.

A su vez, Watson se indentifique como genderqueer, pansexual y se ha declarado un aliade feminista, por lo que es sumamente famose dentro de la comunidad LGBT+.

Foto: Elle/Portada/Lachlan Watson

ELLA

Mientras tanto, la segunda portada es protagonizada por Alejandra Bogue, quien se identifica por el pronombre ella.

No cabe duda que La Bogue es sumamente conocida dentro de la historia del Orgullo en México, pues cuando no era común la diversidad y la inclusión, la conductora y actriz se ganó un lugar en la televisión y demostró su talento y poder.

Además, La Bogue luchó por llegar a la casa de miles de personas a través de un televisor dando la voz por toda la comunidad LGBTQ+, por esto y más, la guapa se ganó una portada durante el mes del Orgullo.

Foto: Elle/La Bogue

ÉL/ELLA

Finalmente, la última portada es protagonizada por la reconocida drag queen GVAJARDO, quien es conocida por su aparición en “La más Draga” y se identifica con los pronombres él o ella.

Con looks llenos de brillo, fantasía y maquillajes impecables, GVAJARDO es una de las drags que imponen y han mostrado el alter ego que cualquiera quisiera sacar.

Asimismo, se ha convertido en una de las dragas más populares en nuestro país y sin duda una gran representante de la diversidad.

Con información y fotos de Elle

