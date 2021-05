BTS rompe récord nuevamente; Butter se vuelve la canción con más streams en un solo día en Spotify

La agrupación surcoreana que se ha vuelto sumamente reconocida mundialmente, BTS, no ha dejado de sorprender y romperla en todos lados, pues ahora ha conseguido un nuevo récord, pero ahora en una plataforma de música.

BTS ha demostrado que el pop originario de Corea del Sur tiene mucho que dar y no ha parado de sorprender con sus nuevas canciones, ya que no han parado de recibir reconocimientos y premios.

¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con un tuit de la aplicación de streaming en su cuenta oficial, la banda de K-Pop rompió record gracias a su canción Butter, ya que se convirtió en la canción con más streams en un solo día en Spotify el pasado 21 de mayo.

Tras su estreno, el segundo sencillo en inglés de la boy band lanzado a través de Big Hit y Sony Music, fue todo un éxito en internet y batió récords en diversas plataformas como YouTube.

El video de la nueva canción de BTS, se impuso como el video más visto en solamente un dia, ya que el MV logró alrededor de 113 millones de reproducciones y con esto destronó el audiovisual de Dynamite, el cual tenía anteriormente este récord.

Butter, el segundo sencillo en inglés de BTS

De acuerdo con el líder de la banda, RM, se trata de una canción llena de energía con sonidos veraniegos, además de una interpretación bastante dinámica.

Por su parte, algunos medios de comunicación de Sucorea han calificado la letra de la canción como “dulce” e incluso “romántica”.

Por si no has escuchado la canción y no has visto el video musical de esta banda de K-Pop, aquí está para que no te lo pierdas:

Con información de redes sociales

PAL