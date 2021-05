Luisito Comunica revela cómo cuida sus chinos y explica su pleito con Memo Ochoa

Si hay algo que caracteriza al youtuber Luisito Comunica, definitivamente es cabello. Sus rizos o chinos, dorados lo han acompañado en su travesía al reconocimiento nacional. Hoy en día, es uno de los Youtubers mexicanos más icónicos y que está presente en más de una forma.

Y es que Luisito Comunica además de publicar videos constantemente en su canal de la famosa plataforma, también es un empresario que tiene su marca de ropa, hace promoción de artículos, e incluso, lanzó recientemente su propio tequila, con un toque de sabor de tamarindo, llamado Perro Malo.

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, el youtuber reveló diversos datos de su vida y despejó algunos rumores que habían circulado sobre el pleito que tuvo con Memo Ochoa.

El cuidado de los chinos de Luisito Comunica

Al inicio de la entrevista, rápidamente se abordó el tema más evidente, sus chinos, que han causado expectación en más de uno de sus espectadores, como en este caso a Yordi Rosado, quien le preguntó: “¿Como te cuidas el pelo? ¿Que le haces? ¿Siempre fuiste rizado?”.

Luisito Comunica contestó que en realidad no le hace ningún cuidado en especial a sus chinos. Según él son naturales, y los descubrió hasta que tenía 19 años.

“Toda mi vida tuve el pelo corto. Ahora que lo recuerdo, cuando tenía 9 años, era muy fan de una novela argentina, llamada Cebollitas. Y los chavitos de la novela tenían el pelo largo. Y yo quería dejármelo largo, pero me creció lacio bien raro”, dijo el youtuber.

“De ahí entre a una escuela más estricta. Y me rapaba siempre. Cuando entro a la uni, ya no tienen esta norma del cabello. Y dije me lo dejo largo. Y crece chino. Pero yo no sabía.”.

Además, el joven dejó ver su actitud desenfadada ante el aspecto de sus rizos. “Yo a veces ni me baño”. Entre risas, Luisito Comunica afirmó que puede quedarse sin bañarse hasta 15 días. Esto también porque cuando tenía 17 años, un joven misionero, que ayudaba a realizar labores en comunidades rurales, y muchas veces no había agua.

Y siguiendo con el tema del pelo. El influencer también se refirió a otra sección del cuerpo: el pubis, luego de que Yordi Rosado le preguntara. Luisito Comunica dijo que ahora lo que se rapaba era esa parte. Se corta los vellos con una rasuradora eléctrica.

Luisito Comunica vs. Memo Ochoa

Luego de que Memo Ochoa recibiera comentarios comparándolo con el youtuber Luisito Comunica, el futbolista criticó el aspecto de su físico. Ante esto, el youtuber se refirió en la entrevista también.

“Simplemente se me hizo mala vibra. Pero vi la entrevista fuera de contexto. Y nada más vi esa parte, y dije que mal pedo. Luego vi todo el contexto y fue de que es una broma y ya”.

“Personalmente no lo conozco. Pero creo que se siente mal por lo que pasó, porque al otro día me mandó un Xbox. Si noto en el que se siente un poquito mal, por cómo se malinterpretó el asunto. Pero buena onda, la verdad. Gran tipo Memo Ochoa”, dijo Luisito Comunica.

AV