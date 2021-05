RETO VISUAL: Encuentra al perro entre las vacas en 10 segundos; demuestra tu destreza y habilidad

Los retos visuales en las redes se hacen cada día más populares y buscados. Estos desafíos ganaron importancia como entretenimiento durante el confinamiento, pero han llegado para quedarse, como este reto, con el que podrás demostrar tu destreza al encontrar al perro entre las vacas en sólo 10 segundos.

La idea de los retos es que saques tus habilidades como buscador y agudices tu vista, pero para aumentar su dificultad deberás hacerlo en cierto tiempo. Recuerda que después de lograrlo puedes desafiar a tus amigos y familia para hacer más interesante el desafío.

Existe una gran cantidad de juegos mentales y todos los días aparece uno nuevo, pero en esta ocasión te traemos una de las imágenes más populares que circulan en redes, se trata del desafío en el que deberás buscar a un tirreno perrito perdido entre decenas de vacas.

Encuentra al perro en 10 segundos

Pon tu cronometro a correr porque sólo cuentas con 10 segundos para localizar al perro, que al igual que sus amigas las vacas muestra algunas manchas en su rostro, lo cual hace más difícil que lo encuentres, pero también puede servir como una pista para que seas el vencedor de este juego.

Este desafío es en uno de los favoritos en las redes. Foto: Facebook

Ya pasaron los 10 segundos y sigues buscando al perro, no te preocupes, te damos algunas pistas para que no desistas y logres resolver este desafío que se ha convertido en uno de los favoritos. Para encontrar al perro deberás buscar una nariz diferente, más pequeña; otra forma de localizar la figura en poco tiempo es buscar las orejas del can entre los cuernos de las vacas.

Solución al desafío del perro entre las vacas

No sufras más, si ya lo intentaste todo y todavía no tienes la solución, aquí te dejamos la respuesta. El perro está localizado en la parte media de la imagen y se destaca entre sus compañeros por su nariz más pequeña y sus orejas agachadas, así que ahora puedes retar a los demás con este desafío.

El perro supo esconderse entre sus amigas los vaquitas. Foto: Facebook

