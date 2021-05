Salma Hayek, feliz de no ser más la "mexicana sexy"; será una superheroína de Marvel

Salma Hayek pensó que nunca estaría en una película de Marvel, por su edad. “Pensé que ese barco había zarpado, y fue un shock absoluto", contó recientemente a Variety sobre cómo fue el proceso de interpretar a un super humano para la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llamada “Eternals”.

Hayek aseguró que contenta interpretó el papel, pues eso supuso un descanso de la política, su papel protagónico en Hitman 's Wife 's Bodyguard y su lucha contra el COVID-19. Además, dijo que esto es un hito, pues ser una heroína de acción como una mujer mexicana de 54 años parece algo complicado en un país muy racializado como Estados Unidos y pensó que le jugaban una broma cuando le ofrecieron el papel.

¿Cuál es el papel de Salma en “Eternals”?

Hayek dará vida a Ajak, una líder espiritual de la comunidad de "Eternals" en la Tierra que tiene una fuerza, resistencia y velocidad superiores a los de cualquier humano; además, no envejece y puede comunicarse con los Celestiales, una antigua raza de entidades presentes mucho antes incluso de los Asgardianos.

El personaje fue creado originalmente por Jack Kirby en 1976 y originalmente era un hombre; cuando Hayek supo de esto, se sorprendió, porque no había leído los cómics; hasta ahora el fandom ha respaldado la decisión de romper con los estereotipos y confiar en la capacidad actoral de Salma.

Así se vería Salma en su personaje. Foto: Especial.

Salma se dijo contenta también de dejar de ser la “mexicana sexy” para ahora ser una superheroína con un papel muy importante del universo Marvel. “Eternals” es parte de la Fase 4 del UCM y será dirigida por Chloé Zhao, quien recientemente ganó un Oscar por su trabajo en Nomadland.

Al respecto, Hayek elogió a la vicepresidenta de producción cinematográfica de Marvel, Victoria Alonso, y dice que "no podría amar más a esta mujer" por su apoyo al elenco.

"Cuando la gente me ve, y no solo las niñas, las minorías o incluso las personas de baja estatura, cualquier persona, quiero que piensen que incluso si las cosas no parecen que pueden suceder, cualquier cosa puede suceder. Pero no quiero que se basen en que hay que sufrir mucho y luego eventualmente sucederá. Quiero que se base en ¿por qué no?" expresó Hayek.

msb